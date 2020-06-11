疫期感謝辛苦外送員！　戴口罩正妹開門「全身只穿小丁」火辣收貨　

▲女子慰勞外送員的影片在網路上引發討論。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情導致民眾生活型態改變，許多人為了減少外出與人接觸，紛紛改使用外送服務，俄羅斯一名女子為了向辛勞的外送人員表示感謝，收貨時竟然全身只戴口罩和穿丁字褲，讓許多外送人員大飽眼福。相關影片分享在Youtube上後也獲得90多萬人次點閱。

23歲女子賴因(Maria Rein)近來在Youtube上分享影片，擁有火辣身材的她在領取外送員物品時，竟然全身只有戴口罩以及穿丁字褲，讓許多外送員被嚇了一跳，有人忍不住驚呼「天啊」，有人則是試圖保持鎮定，還有少數好色份子伸手想摸但被阻止，她最後解釋，自己這樣做是為了向辛勞的外送員表達謝意。

賴因表示，影片內容是於3月19日至5月23日之間拍攝而成，起因為有天外送員提前抵達，當時正在洗澡的她只好包個毛巾就開門，「他看起來很累，可是一見到我就露出了很燦爛的笑容，於是我決定用這個方法來獎勵辛勤工作的他們」，不過有時難免遇到色狼，甚至有人提議只要答應邀約就能免費交換食物，但她都拒絕了。

影片發布在網路後引發許多負面批評，許多人認為她的行為是在物化女性，甚至是在騷擾外送員，不過身為女演員的賴因，其實之前也曾因為拍攝爭議影片而成為話題人物，她曾在地鐵上拍攝自己當眾掀裙露底褲的不雅影片，並對開腿坐在地鐵座位上的男子潑灑漂白水，對此她回應，她是一名女演員，只是把身體當成宣傳工具的一種，大眾沒必要小題大作。

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