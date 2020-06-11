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捷克議長訪台內幕！親曝「權貴無力」：取得醫療物資看臉色　中捷非合作夥伴

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▲▼ 捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）將於8月30日至9月5日訪問台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）9日正式宣布將於8月底訪問台灣，直言決定訪台的原因與中國有關，且中國並沒有把捷克視為合作夥伴。對於訪台一事，捷克總統齊曼發言人奧夫恰切克持反對立場表示，此趟行程猶如出訪烏克蘭東部分離地區頓內次克，而外交部長派提賽克也不建議訪台，強調要尊重一中原則。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）9日報導，在原定2月訪台的前參議院議長柯佳洛今年1月不幸猝逝後，維特齊經過數月考量，決定帶著商務代表團一同訪台，時間為8月30日至9月5日，隨後引起中國不滿。根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統，因此維特齊將成為層級最高的訪台捷克官員，對於該國及歐洲的與台關係都有著重大象徵意義。

▲捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原本預計2月訪台，卻於出發前不幸猝逝。（圖／達志影像／美聯社）

維特齊坦言，主要原因有兩大方面，除了有利捷克經濟、科學、文化發展以及維護民主國家之間的行為準則之外，這也是國內一大重要核心議題，「主權、獨立、法治、自由及民主，與我們稱之為『數硬幣』的事情相衝突」，且這是兩條不同方向的路，「我選擇訪台是為了支持我們的核心價值觀，反對數硬幣，如果選擇後者，我們未來某一天可能會發現，我們不再擁有任何價值。」

▲曾參與捷克總統選舉的參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）計畫10月訪台。（圖／翻攝自Twitter／@jiridrahos1）

談及時至今日才做出訪台的決定，維特齊說，其中一個原因正與依賴中國有關，因為當時國家處於封鎖狀態，相當需醫療裝備，但總理和內政部長卻要看中國臉色，因為眼前這一個「不民主的大國」有權決定是否提供相關裝備給捷克，「我看到了『權貴們』無力的樣子」。他更強調，中國視捷克為進軍歐洲的門戶，並非合作夥伴。

不過，捷克總統齊曼發言人奧夫恰切克（Jiří Ovčáček）指出，維特齊訪台的行程猶如出訪烏克蘭東部分離地區頓內次克（Donetsk）。外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）日前接受捷克電視台（Czech Television）時也提到，不建議維特齊訪台，尊重一中原則。

▼ 捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）。（圖／達志影像／美聯社）

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