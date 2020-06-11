威力彩連34摃今晚頭獎飆7.4億！　彩迷瘋搶「4號碼」拚今年最大獎

▲今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看7.4億元，吸引不少人前來試手氣。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經連續槓龜34期，今（11）日晚頭獎上看7.4億元，若有幸運兒一注獨得，將為今年以來最高單注獎金，帶動買氣持續增溫，投注站老闆透露，不少民眾花「800元包第二區」拚中大獎，而尾數帶有「5」的號碼最夯。

在高額獎金帶動下，投注站買氣也持續攀升，投注站老闆表示，前陣子因疫情關係，使得買氣受到影響，不過隨著威力彩頭獎金額高，加上台彩推出端午加碼活動，直呼「生意又回來了」，買氣又再度回溫。

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彩迷們關注哪些號碼最熱門？投注站老闆透露，端午節即將到來，因此帶有「5」的號碼最夯，像是05、15、25、35等，主要是因為端午節是農曆5月5日，所以近期購買尾數5的彩迷大增。

由於威力彩已連槓34期，頭獎金額節節攀升，投注站老闆也說，最多彩迷以「800元包第二區」的包牌方式買威力彩，也就是把01至08的號碼全買下來，藉此提高中獎機率。

此外，如果今晚有幸運兒一注獨得，除了創下今年最高單注獎金外，下期也將啟動端午加碼2億元。台彩這次推出端午加碼活動，採取頭獎機動加碼的方式，從6月1日至7月30日為止，若威力彩前期累積獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

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