　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

威力彩連34摃今晚頭獎飆7.4億！　彩迷瘋搶「4號碼」拚今年最大獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼威力彩，彩券，台彩。（圖／記者許力方攝）

▲今天晚間開獎的威力彩，累積頭獎獎金上看7.4億元，吸引不少人前來試手氣。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經連續槓龜34期，今（11）日晚頭獎上看7.4億元，若有幸運兒一注獨得，將為今年以來最高單注獎金，帶動買氣持續增溫，投注站老闆透露，不少民眾花「800元包第二區」拚中大獎，而尾數帶有「5」的號碼最夯。

在高額獎金帶動下，投注站買氣也持續攀升，投注站老闆表示，前陣子因疫情關係，使得買氣受到影響，不過隨著威力彩頭獎金額高，加上台彩推出端午加碼活動，直呼「生意又回來了」，買氣又再度回溫。

請繼續往下閱讀...

彩迷們關注哪些號碼最熱門？投注站老闆透露，端午節即將到來，因此帶有「5」的號碼最夯，像是05、15、25、35等，主要是因為端午節是農曆5月5日，所以近期購買尾數5的彩迷大增。

由於威力彩已連槓34期，頭獎金額節節攀升，投注站老闆也說，最多彩迷以「800元包第二區」的包牌方式買威力彩，也就是把01至08的號碼全買下來，藉此提高中獎機率。

此外，如果今晚有幸運兒一注獨得，除了創下今年最高單注獎金外，下期也將啟動端午加碼2億元。台彩這次推出端午加碼活動，採取頭獎機動加碼的方式，從6月1日至7月30日為止，若威力彩前期累積獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
李千那認了情斷交往6年Echo！　曝分手原因
國小女童排隊量體溫…淡江高中生突揮刀猛砍！校方曝兇嫌狀況
王少偉點頭認「喜歡謝忻」！私藏她大尺度性感照…女方爸媽認定等
快訊／南韓「閨蜜門」崔順實終審判18年　重罰近5億
快訊／09：38地震規模5.2！　最大震度3級
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

醣聯抗癌抗體新藥　第3季啟動台美一期臨床試驗

縣市加碼三倍券開跑　台北、桃園打頭陣「優惠方案大公開」

威力彩連34摃今晚頭獎飆7.4億！　彩迷瘋搶「4號碼」拚今年最大獎

明泰經營權之爭再起　股東會前哨戰關注裁員議題

遠銀去年獲利創4年新高　股東會通過配發股利0.743元

聯發科配發現金股利10.5元！登全球前15大半導體廠

新台幣開盤貶值0.4分　以29.720元開出

台股早盤上漲26點　大立光下跌逾2%

「台積電正進行人才培育」科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

醣聯抗癌抗體新藥　第3季啟動台美一期臨床試驗

縣市加碼三倍券開跑　台北、桃園打頭陣「優惠方案大公開」

威力彩連34摃今晚頭獎飆7.4億！　彩迷瘋搶「4號碼」拚今年最大獎

明泰經營權之爭再起　股東會前哨戰關注裁員議題

遠銀去年獲利創4年新高　股東會通過配發股利0.743元

聯發科配發現金股利10.5元！登全球前15大半導體廠

新台幣開盤貶值0.4分　以29.720元開出

台股早盤上漲26點　大立光下跌逾2%

「台積電正進行人才培育」科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

酷航復飛「新防疫措施」公布　登機行李10→3公斤、報到前提交健康聲明

佛洛伊德之死延燒！紐約市長：每區都要有街道標示「黑人的命也是命」

「滑蓋iPhone」概念影片曝光！全機無實體按鍵超酷炫

邀蔡英文吃蚵仔煎引發熱議　林右昌：食物是無辜的不應有政治聯想

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

溫水洗屁屁⋯高鐵桃園站廁所大升級！「沖水、洗手、烘手」全自動

教育部編1.8億補助業者買新娃娃車　500輛受益最高補助4成

玩鬧中搖晃玻璃門「下秒整塊砸下」　3歲男童慘成肉墊...「口鼻滲血」身亡

淡江中學血案女童急送馬偕就醫　侯友宜：將深入輔導走出陰霾

醣聯抗癌抗體新藥　第3季啟動台美一期臨床試驗

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

股利族看過來！109年「殖利率>6%」個股一覽

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

4大公股金獲利下跌15%　海外放款成隱形炸彈

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

廣華-KY公布5月營收3.99億元「疫情後單月最佳表現」

振興三倍券商機　兆豐信用卡祭4好禮

企業掀倒閉潮！中信銀提2觀察指標

廣明反壟斷官司再敗　被點名下一個是它

夏普旗下可購樂今10點開放口罩限量預購

有了5G還需要Wi-Fi嗎？　電信業者這樣說

台酒要搶三倍券商機　推高折扣、高回饋

聯發科股東會　通過配發現金股利10.5元

台中「方臉大耳男」抱走9.36億大樂透！　大方捐2千萬做公益

更多熱門

相關新聞

香港每人發4萬元　最快7月8日到帳

香港每人發4萬元　最快7月8日到帳

為振興經濟，香港上月中旬通過財政預算案，決定向每位年滿18歲的香港永久性居民派發1萬港元（約合新台幣4萬元）後，該振興方案正式進入落實階段。據港府最新訊息顯示，市民完成登記後，該筆款項最快將於7月8日到帳，直接匯進當事人戶頭。

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

金管會鬆綁！進銀行「有條件」脫口罩

金管會鬆綁！進銀行「有條件」脫口罩

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

大樂透百萬得主買法曝光　台彩報你知！

關鍵字：

威力彩頭獎幸運兒財神爺號碼獎金端午加碼疫情包牌

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

好市多「超好吃美食」下架了！

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面