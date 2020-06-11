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女大生教堂讀書遭多男性侵殺害　潔白衣染成鮮紅...母目睹現場淚崩

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女大生教堂讀書遭多男性侵殺害　潔白衣染成鮮紅...母目睹現場淚崩。（圖／翻攝change.org網站）

▲網路發起#justiceforuwa活動，要為女大生討回公道。（圖／翻攝change.org網站）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞近來一起駭人性侵案件引發關注，一名22歲女大生在教堂讀書時慘遭殺害，教堂警衛發現她倒在血泊中，身上裙子慘被撕破，白色的襯衫則被鮮血染紅，送醫後不幸身亡。事件引發憤怒民眾上街抗議，呼籲政府應該要對肇事者採取嚴厲行動。

22歲女大生烏娃(Vera Uwaila Omosuwa)近來順利錄取貝寧大學(University of Benin)，主修微生物學系的她因為新冠疫情影響無法上學，便常去家附近的教堂自行研修課業，沒想到竟然有惡徒敢在莊嚴神聖的教堂裡犯案。教會人員表示，這起事件發生在上月30日，烏娃平時向教區牧師借鑰匙後，會獨自在教堂內學習，等到完成後再歸還，然而那天卻遲遲沒有現身，後來被警衛發現倒在血泊之中。

當地媒體報導，烏娃在讀書時遭到一群闖入的男子性侵，並用滅火器把她爆頭敲昏，雖然送到醫院接受治療，仍於事發3天後不幸身亡。母親悲傷表示，她看到女兒原本穿的白衣全被染成血紅色的，「我看到她時哭了出來，他們性侵了她」，父親也難過地說，「我女兒是一名非常友善、有才華又有紀律的人，我們才剛慶祝她上大學」。

受害人父母雖然強調女兒遭到性侵，然而警方卻沒有正面回應此點，而是將事件以謀殺案件偵辦，引發當地婦女團體憤怒上街抗議，要求政府不能再讓性侵犯者輕易逃脫懲罰，網路上也有網友發起名為#justiceforuwa的標籤獲得大量轉發。目前當地州長則在推特上回應，將會嚴格徹查此案。

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