蘋果股價創新高 成市場上首家市值突破1.5兆美元公司

▲蘋果股價再創新高，市值超過1.5兆美元。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

蘋果股價昨（10日）天再創歷新高，以每股352.84美元收紅，這也讓蘋果的市值達到1.52兆美元，成為第一家突破1.5兆美元的美國公司。



值得注意的是，蘋果公司可望最快在本月舉行的開發者大會（WWDC）宣布，Mac電腦將搭載自家的中央處理器，取代原先使用的英特爾晶片，分析師指出，這一利多吸引眾多投資者搶進蘋果股票，進一步推高該公司股價。

事實上，蘋果的股價在3月份曾因疫情關係股價曾下跌到229美元的低點，現在又反彈回來，這使蘋果的股票在疫情流行和經濟衰退期間的表現令人印象深刻。



法人圈對於蘋果的前景也相當看好。在一月份時，部份分析師將蘋果的目標價定在375-400美元，除了看好在秋季推出5G iPhone外，在軟體市場App Store上的銷售也可望優於市場預期。專家認為各國陸續重新開放經濟，和消費者支出持續回升，可讓蘋果擺脫之前遭受疫情的衝擊，業績還可望繼續攀升。



目前市場關注蘋果市值什麼時候可以突破2兆美元大關，對此，Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，「蘋果可以在未來四年內實現這一目標。 如果近期的勢頭能保持穩定，那麼很有可能會在2024年之前發生。」