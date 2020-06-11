台女幫他找回弄丟的手機！日男大生要尋找善心人「siang-yun」

實習記者賴韻如／綜合報導

日本大學生宮木快（宮木快さん）去年來台灣旅遊時，不小心在回國當天弄丟手機，沒想到一名台灣女性好心提供協助，更託友人將該手機帶回日本物歸原主，此舉讓這名大學生感動不已，迫切向日本媒體求助，希望能找到這位「救命恩人」，當面向她道謝。

據《西日本新聞》報導，這名22歲的宮木快於去年4月曾到台灣旅遊、探望友人，並在台南待了2周。沒想到在回國當天，搭乘從台南前往高雄國際機場的火車時，竟在下車時將手機遺忘在車上，但宮木快怕錯過登機時間，還是趕緊搭上飛機回到日本，隔天向日台交流協會求助，但卻遲遲沒有下文。

▲宮木快希望能親自向「siang-yun」道謝。（圖／翻攝自推特／@kaori_honyaku）



就在準備放棄時，宮木快聽說有許多台灣人都會使用學習語言的APP「Hello Talk」，便嘗試將手機遺失的資訊上傳至該平台，沒想到第二天就有一位名為「siang-yun」的女性願意提出協助，幫他打聽消息，僅僅一周就告知知宮木快說在已在車站找到手機。

siang-yun隨後便委託一位正好要前往日本的友人將手機帶回日本，6月初，便讓宮木快以宅配方式順利取回手機。3個月後，宮木快再次來台，想親自向siang-yun致謝，卻發現siang-yun在「Hello Talk」中的帳號已經移除。

宮木快指出，他只知道這名siang-yun是位家在台中，在台北工作的20至40歲上班族，非常喜歡日本漫畫及電影，而將手機帶回日本的女子則住在福岡，「這次事件讓我了解到人們內心的溫暖，我真的希望有機會能親自向這兩位人士道謝。」