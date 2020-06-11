佛洛伊德之死延燒！紐約市長：每區都要有街道標示「黑人的命也是命」

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓脖身亡，掀起全美抗議示威，也讓警察執法暴力和種族歧視問題重新浮出檯面。對此，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）9日表示，紐約市將在五個行政區的重要地段，選擇一條重要街道，寫上「黑人的命也是命（Black lives matter）」。

綜合外媒報導，白思豪9日提到，「很清楚的一點是，我們的街道名稱以及我們的城市街道要傳達一個訊息，這個城市充分地感受到黑人的命也是命，這個國家也必須這樣做。」

▲白宮附近的道路寫上「黑人的命也是命」。（圖／路透）

此前，華盛頓特區政府也發布類似的命令，委託多名人員以油漆在白宮前的第16街漆上「黑人的命也是命」，這一段路橫跨2個街區，也被市長鮑賽（Muriel Bowser）正式改名「黑人的命也是命廣場」，就連「行星實驗室」（Planet Labs）的衛星影像畫面都捕捉到壯觀畫面，華府一片灰色的建築物與街區之間，鮮黃色的字體格外明顯。

本身為非裔的華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）向圍觀記者及群眾表示，她想讓民眾知道，在美國「人民能夠和平集會，能夠向政府表達不滿，並且能夠要求改變」。

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