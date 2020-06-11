美國盼北韓：像正常國家一樣行動　「川金會」2周年前夕戳平壤弱點

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／北韓官媒）

記者陳宛貞／編譯

北韓近來重砲批評南韓，更警告美國別插手。美國國務院國際宗教自由大使布朗巴克（Sam Brownback）10日則公開指責，在宗教自由的問題上，北韓還有很長的路要走，呼籲北韓像正常國家一樣行動。

南韓《韓聯社》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間10日召開記者會，公布「2019國際宗教自由報告」。布朗巴克在會中被問及美國與北韓關係正常化相關問題時表示，「北韓的路還很長，在宗教迫害領域上相當具攻擊性且狠毒。」

布朗巴克提到，北韓人民停留中國期間若有了信仰，回國後便會被送進集中營，甚至因此身亡，因此呼籲，「我們希望北韓能像正常國家一樣行動。」這份報告也寫道，「美國政府持續向北韓明確表示，欲使雙方關係完全正常化，就必須處理包括宗教自由在內的人權問題。」

南韓《國民日報》指出，美國選在2018年6月12日「川金會」將滿2年前夕，提起北韓人權問題這項弱點，實屬罕見。報告中也可見，美國將人權問題視為兩國關係正常化的前提，但去年的報告並無這項內容。

華府外交消息人士向《國民日報》表示，美國國務院9日直言，對北韓「感到失望」，接著又在宗教自由報告中點出北韓人權問題，相當不尋常，可能預告在11月大選之前，美國將對北韓採取強硬的態度。

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