美10軍事基地「以南方邦聯將領命名」…掀改革呼聲！川普：根本不考慮

▲美國多處軍事基地以內戰時期南方邦聯將領的名字命名，如今掀起改名呼聲。總統川普表示，他甚至不會考慮這項提議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」過後，民間再度呼籲，更改以內戰時期南方邦聯（Confederate）將領命名的軍事基地，軍方也對此抱持開放態度。但總統川普10日表示，這些軍事基地是「偉大美國遺產、勝利與自由歷史的一部分」，因此他根本不會考慮這項提議，「我們作為世上最偉大的國家，歷史不會被竄改。尊重我們的軍隊！」

川普10日在推特上表示，這些軍事基地「已經成為偉大美國遺產、勝利與自由歷史的一部分」，而且軍人在這些地方受訓，成為在兩次世界大戰取得勝利的「英雄」，「因此，我的政府甚至不會考慮重新命名這些宏偉、預言般的軍事設施。我們作為世上最偉大國家，歷史不會被竄改。尊重我們的軍隊！」

白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）也在稍後的記者會上表示，川普不可能替軍事基地改名，即使國會通過相關法案也不會簽署。

▲兩名男子在南方邦聯總統傑佛遜．戴維斯（Jefferson Davis）的紀念碑附近舉著南方邦聯旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

美國1861年至1865年發生內戰，南方邦聯主張蓄奴並想脫離美利堅合眾國、北方聯邦（Union），最終戰敗。綜合CNBC、BBC報導，北卡羅萊那州的布雷格堡（Fort Bragg）、德州的胡德堡（Fort Hood）以及喬治亞州的班寧堡（Fort Benning）等10個軍事基地都以南方邦聯將領的名字命名。民間過去就曾出現改名聲浪，如今「佛洛伊德之死」再度引發呼聲。

美國陸軍發言人7日透露，陸軍部長對於基地改名一事抱持開放態度。美軍司令部長吉爾迪（Mike Gilday）也於9日表示，海軍將禁止在多個地方懸掛南方邦聯旗幟，旨在「確保部隊凝聚力，保持良好秩序與紀律，維持海軍核心價值，包括榮譽、勇氣與承諾」。

前中央情報局（CIA）局長、退役陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）日前投書《大西洋》（Atlantic）表示，他在軍校期間未被鼓勵深思戰鬥的原因，軍旅生涯中卻遇到許多人熱情追隨、尊重南方邦聯將領。他呼籲，應移除與南方邦聯相關的名稱，「是時候從我們國家最重要的軍事設施……移除叛徒的名字了」。

▲以白人族群為主的美國「全國運動汽車競賽協會」（NASCAR）也宣布禁用南方邦聯旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

美國有色人種促進協會（NAACP）也認為，南方邦聯象徵標誌「美化了背叛、白人至上主義仇恨及黑人臣服的歷史」，「為了讓我們的國家向前邁進，成為一個團結、自由的國家，脫離不平等與一言堂，我們必須從代表美國地景與文化的公園、學校、街道、郡及軍事基地移除南方邦聯標誌」。以白人族群為主的「全國運動汽車競賽協會」（NASCAR）也於10日宣布，將禁止懸掛南方邦聯旗幟。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）呼籲，國會大廈裡的南方邦聯紀念碑應該被移除。她指出，這些人物鼓吹殘忍與野蠻，最後造成種族主義的結局，替這些人樹立紀念碑，「是對於理想的荒誕汙辱」。

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