遠銀去年獲利創4年新高　股東會通過配發股利0.743元

▲遠銀109年度股東常會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

遠東銀行今（11）日召開股東會，並向股東報告去年的獲利情形，遠銀董事長侯金英表示，去（2019）年稅後純益為36.33億元，每股稅後純益（EPS）為1.08元，較前一年成長3%，也創四年來新高。遠銀股東會通過每股配發0.743元股利，包含0.468元現金股利與0.275元股票股利，現金殖利率約4%；甚至以股、息殖利率來看更高達7%。

今（2020）年新冠肺炎（COVID-19）以猛烈的黑天鵝之勢，衝擊全球資本市場。遠東商銀第一季的資產雖較去年同期成長7.2%，然獲利動能不免受到影響，稅前淨利4.02億元，低於去年同期，主要是來自投資評價損失，並且擴大提存準備，以防患未然。

請繼續往下閱讀...

遠銀表示，自四月以來，金融商品的價格逐漸回升，以投資部位輕股重債的布局，隨著疫情緩解，市場回歸基本面，獲利已經回穩。

遠東銀行副董事長徐旭東今日也出席遠銀股東會，他補充道，遠銀雖然是中小型的銀行，但是銀行的表現並非講究「大」，而遠銀每年都在成長、利潤也在增加。

徐旭東表示，遠銀生得很好，它是在一個大的集團下成長，而這個大集團有零售、通訊、生產與服務，遠銀可以與各產業連結，其他銀行不見得有這樣的優勢，有這樣的基礎，在後新冠肺炎疫情時代，遠銀將有更大、更廣泛成長機會，讓投資者有更好的投資。