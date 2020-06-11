日本再砸32兆救經濟！眾院通過第二次補充預算案...東京警報最快本週解除

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本眾議院全體會議10日通過2020年度第二次補充預算案，並送交參議院。這筆預算案金額高達31兆9114億日圓（約新台幣8兆9396億元），創下補充預算案的歷史新高，未來將會用於振興經濟，補助受疫情打擊的中小企業。據消息人士透露，日本政府有意開放也讓海外日僑領取10萬日幣補助金（約新台幣2.7萬元）。此外，由於東京都每日確診人數趨近平緩，將考慮解除「東京警報」。

根據《共同社》報導，日本2020年度第二次補充預算案內容主要包含房租津貼與發放給受疫情影響中小企業的補助金。該預算案10日在眾議院全體會議中獲得多數贊成通過，參議院預算委員會將於11日、12日進行審議，12日前在參議院全體會議上進行表決，表決通過後該預算案將正式成立。

事實上，日本國會已在4月30日通過2020年度第一次補充預算案，其中就包括發放給每位國民的10萬日幣補助金（約新台幣2.7萬元），當時預算案總額高達25兆6000億元（約新台幣7兆913億元），創下史上最高的補充預算案金額，沒想到第二次補充預算案再度打破歷史紀錄。

有關於日本發放的10萬日幣補助金（約新台幣2.7萬元），目前政府將發放對象鎖定為在2020年4月27日以前在居民基本登記冊上有紀錄之人，但不包含海外日僑。不過有消息人士透露，執政黨自民黨內部出現爭議，因此未來有可能開放海外日僑也領取補助。然而在海外生活的日僑有很多情況無法取得聯繫，要如何制定一個完整的發放方式也將成為新課題。

另一方面，東京都知事小池百合子6月2日宣布啟動「東京警報」，有消息人士透露，由於近7日的確診人數趨於穩定，因此最快將在本週解除東京警報。據了解，小池百合子11日會聽取專家意見並做出判斷。

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