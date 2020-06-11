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台股早盤上漲26點　大立光下跌逾2%

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國聯準會（Fed）10日宣布基準利率維持不變，美股跌多漲少。台股今（11）日開盤上漲18點，以11738點開出。截至上午9點05分，指數來到11746點，上漲26點。

大立光（3008）昨日召開股東會，執行長林恩平表示，仍會全力擴增產能並提升品質，但對傳統旺季第三季的展望看法相當保守。大立光今日開盤下跌0.68%，以4370元開出。截至上午9點05分，大立光股價已下跌2.27%至4300元。

請繼續往下閱讀...

此外，台積電（2330）以325.5元開出，上漲0.93%；鴻海（2317）則開在79.9元。

Fed維持基準利率在0到0.25%之間，部分官員估計情況將會維持到2022年。自上一波股市回穩後，市場大多將現有股票獲利了結，轉往大型科技股，推動那斯達克指數在普遍收跌的美股之中，連3日打破紀錄，更首次衝破萬點。

美股10日表現，道瓊工業指數下跌282.31點或1.04％，報26,989.99點；標普500指數下跌17.04點或0.53％，報3,190.14點；那斯達克指數上漲66.59點或0.67％，報10,020.35點；費城半導體指數上漲6.57點或0.33%，報2,004.66 點。

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