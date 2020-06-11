　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「佛洛伊德之死」菜鳥警出獄了！　律師還原現場：他只是做他認為對的事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國非裔男子佛洛伊德之死當日在場的3名警察，由左至右為亞歷山大關（J. Alexander Kueng）、藍恩（Thomas Lane）、托浩（Tou Thao）。（圖／達志影像／美聯社）

▲3名警察由左至右為亞歷山大關（J. Alexander Kueng）、藍恩（Thomas Lane）、托浩（Tou Thao）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

因佛洛伊德之死而入獄的4名員警中，事件發生時僅就職4天的菜鳥警察蘭恩，於美東時間周三（10日）獲保出獄，成為4人中第1個在被捕後得以保釋的人。他的律師指出，蘭恩只是奉命行事，儘管提出建議，也被如今已臭名昭彰的惡警蕭文（Derek Chauvin）拒絕。

CNN報導，律師葛雷（Earl Gray）8日曾告訴美媒NBC，他的客戶「只是在做他以為對的事情」，以一個新手來說情有可原。根據亨內平郡（Hennepin County）監獄網站顯示，葛雷10日已經獲保出獄。

37歲的藍恩（Thomas Lane）剛當上警察第4天，就在蕭文的帶領下發生憾事，他被批評在將近9分鐘的時間內，眼睜睜看著蕭文以膝蓋壓制佛洛伊德的脖頸，直到他失去意識最終不治，之後便引燃全美怒火乃至跨國界的種族平權示威。

葛雷在記者面前為他的當事人辯護，「他沒有袖手旁觀，因為那個男人一開始拒捕，他幫忙抓住雙腳。然後，他抓住腳的時候就問蕭文，『我們該把他轉過來嗎，因為他說他不能呼吸了』，蕭文說不。」

44歲的蕭文現在面臨二級謀殺的聯邦重罪，最高刑期可達40年；另外3名員警包括藍恩在內，還有托浩（Tou Thao）和亞歷山大關（J. Alexander Kueng），他們都被以協助及教唆二級謀殺，還有協助及教唆二級過失殺人起訴，保釋金為100萬美元。

ET快訊
快訊／淡水男高中生揮刀砍國小女童　緊急送馬偕醫院
20年歷史！　美國第一家鼎泰豐宣布歇業　
《炮仔聲》女星離婚7年「首度公開前夫身分」　A級男模曾月收1
借老公電腦買口罩驚見D槽15G祕密　妻崩潰：有女生說不要他還
無恥人夫西門町KTV撿屍女網友　揪友PlayOne後否認：這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓放話兩韓內部事務和美國無關：若不想惹麻煩　嘴巴就閉緊一點

臉部辨識引「不公正逮捕」疑慮　亞馬遜宣布：暫停提供服務1年

「佛洛伊德之死」菜鳥警出獄了！　律師還原現場：他只是做他認為對的事

蔡英文受邀參加「哥本哈根民主高峰會」　分享如何在疫情中捍衛民主

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

至少200名外媒記者遭美警不當對待　國務卿誓言徹查給各國交代

75年來首次！聯合國大會不見面改辦「虛擬會議」　主席：因應疫情換個方式

全球新冠肺炎確診逾729萬例　超過41.2萬人病死

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

美前駐北京大使染疫！州長競選活動中斷　辦公室職員一周前確診

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

北韓放話兩韓內部事務和美國無關：若不想惹麻煩　嘴巴就閉緊一點

臉部辨識引「不公正逮捕」疑慮　亞馬遜宣布：暫停提供服務1年

「佛洛伊德之死」菜鳥警出獄了！　律師還原現場：他只是做他認為對的事

蔡英文受邀參加「哥本哈根民主高峰會」　分享如何在疫情中捍衛民主

東京奧運因應疫情擬「簡單化」　國際奧會主席：正在考慮200多種方案

至少200名外媒記者遭美警不當對待　國務卿誓言徹查給各國交代

75年來首次！聯合國大會不見面改辦「虛擬會議」　主席：因應疫情換個方式

全球新冠肺炎確診逾729萬例　超過41.2萬人病死

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

美前駐北京大使染疫！州長競選活動中斷　辦公室職員一周前確診

整片紅腫塊！出門遇夏季「9皮膚狀況」好崩潰...專家曝刺激因子

新台幣開盤貶值0.4分　以29.720元開出

快訊／淡水男高中生手持「鋸齒長刀」！國小女童遭砍濺血　急送醫救治

佐佐木希老公愛在廁所「侵犯小三」：約砲超過30次！　辦事只花5分鐘…做完就賞1萬

「銀行界劉德華」帥到同時劈3女！疫情意外揭開暗黑面　正宮淪性愛片主角

NBA復賽將入住3家飯店　聯盟將統一進行分配

台股早盤上漲26點　大立光下跌逾2%

速霸陸XV Sport版「182匹」登場　不用猜，就是換裝2.5升新引擎

親密畫面曝「勾手男性友人」被砲轟！　陳喬恩暴氣回擊：關你屁事滾一邊去

北韓放話兩韓內部事務和美國無關：若不想惹麻煩　嘴巴就閉緊一點

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

孩童與惡犬共處一車　慘死利牙下

那指破萬連3天創紀錄！　Fed維持低利率

為20元而死　佛洛伊德弟國會作證

狠父稱打疫苗　3少女醒來生殖器沒了

「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

影／草藥學家遭村民縱火亡　網：拍攝者不救

「非裔之死」菜鳥警出獄！律師還原現場

歐盟宣告　7月起逐步解封邊境！

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

FED維持利率逼近零

全球確診逾729萬、41.2萬死

美前駐北京大使染疫：出現典型症狀

更多熱門

相關新聞

美國務卿誓言：徹查外媒記者遭不當對待事件

美國務卿誓言：徹查外媒記者遭不當對待事件

世界各國皆派出記者赴美採訪佛洛伊德之死的抗議活動，卻陸續傳出遭到攻擊或逮捕，美國國務卿蓬佩奧周三（10日）表示，國務院誓言會徹查外國記者在美遭不當對待的事件真相，「我們會盡全力去調查它們」。

美前駐北京大使染疫：出現典型症狀

美前駐北京大使染疫：出現典型症狀

那指破萬連3天創紀錄！　Fed維持低利率

那指破萬連3天創紀錄！　Fed維持低利率

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

譚德塞：無症狀者會傳播新冠病毒

為20元而死　佛洛伊德弟國會作證

為20元而死　佛洛伊德弟國會作證

關鍵字：

佛洛伊德George Floyd美國北美要聞警察Thomas Lane

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬GG了

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面