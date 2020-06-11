蔡英文受邀參加「哥本哈根民主高峰會」　分享如何在疫情中捍衛民主

▲總統蔡英文受邀出席2020年哥本哈根民主高峰會（The Copenhagen Democracy Summit 2020）。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

2020年哥本哈根民主高峰會（The Copenhagen Democracy Summit 2020）將於18、19日登場，來自全球各國的政商、媒體與科技界領袖將以線上虛擬會議方式參與。總統蔡英文也獲邀出席，將於第二天分享「在新冠肺炎期間捍衛民主」。其他與會者包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與香港眾志秘書長黃之鋒（Joshua Wong）。

▲2020年哥本哈根民主高峰會將於本月18、19日以線上虛擬會議方式登場。（圖／翻攝alliance of democracies）



第3屆哥本哈根民主高峰會18、19日將以線上虛擬會議方式舉辦，討論全球民主狀態。在疫情重塑世界秩序、挑戰民主之際，本屆討論主題將包括美國的國際領袖角色、中國與俄羅斯專制主義復興所帶來的挑戰、香港與台灣自由民主所承受的壓力、以及如何加強民主國家之間的合作。

▲總統蔡英文受邀出席，並將分享「在新冠肺炎期間捍衛民主」。（圖／翻攝alliance of democracies）

根據高峰會官方網站，「中華民國（台灣）總統」蔡英文（Dr. Tsai Ing-wen）將於第二天發表演說，主題是「在新冠肺炎期間捍衛民主」（Defending Democracy during COVID-19）。

本屆高峰會其他出席者包括蓬佩奧、黃之鋒、歐盟委員會副主席喬洛瓦（Věra Jourová）、北約副秘書長傑瓦訥（Mircea Geoana）、前澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）、丹麥製藥企業諾和諾德（Novo Nordisk）董事長索倫森（Lars Rebien Sørensen）、微軟總裁史密斯（Brad Smith）等等。

北約第12屆秘書長、丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）於2017年創立民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation），並由此組織倡議舉辦哥本哈根民主高峰會。他說，有生之年從未見過全球民主面臨這樣的威脅，「我們70年以來，對於民主普及與全球秩序的假設不能再被視為理所當然。這就是為什麼全球民主國家現在必須團結，重新樹立在國內外帶來相對自由、和平與繁榮的價值觀念。」

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