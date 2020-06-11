全球新冠肺炎確診逾729萬例　超過41.2萬人病死

▲全球新冠肺炎確診逾729萬例。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎10日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間10日19時（台灣11日凌晨3時），全球至少41萬2926人感染2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）不治，累計確診感染至少729萬4130例。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有322萬7700人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬2402人病故，累計確診達198萬9521例，至少52萬4855人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬1128人病故，確診達29萬143例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬8406死，73萬9503例確診）、義大利（3萬4114死，23萬5763例確診）、法國（2萬9319死，19萬1939例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3046例確診，7萬8357人痊癒。

以區域劃分，歐洲累計確診232萬4672例，18萬5616死；美國和加拿大累計確診208萬6586例，12萬410死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診141萬8206例，6萬9604死。

亞洲累計確診73萬8416例，2萬639死；中東地區累計確診51萬454例，1萬968死；非洲累計確診20萬7142例，5558死；大洋洲累計確診8663例，131死。