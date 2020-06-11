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美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

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▲▼開齋節，台北車站，穆斯林。（圖／台鐵局提供）

▲開齋節台北車站聚滿穆斯林。（圖／台鐵局提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國國務院今天發表年度國際宗教自由報告。報告有關台灣部分指出，當地政府主動建立穆斯林友善環境，例如在火車站、圖書館及旅遊勝地廣設祈禱室，並努力營造穆斯林友善醫療環境。

美國國務院今天發表2019年國際宗教自由報告，關於台灣部分多達2100字左右。報告引述中國回教協會秘書長馬超彥指出，台灣在穆斯林旅客間越來越受歡迎，原因是台灣持續努力改善穆斯林旅遊環境，每年增設兩成穆斯林友善旅館及清真認證餐廳。

報告舉例，桃園、台中、雲林、嘉義及宜蘭等當地政府皆會舉辦開齋節慶祝活動，中央政府也持續在火車站、圖書館及旅遊勝地等公共場所廣設祈禱室。為了與台北市政府合作推廣醫療觀光，臺安醫院成為首間通過「清真認證」醫院。

報告也指出，台灣勞動部去年5月發出通知提醒雇主，齋戒月期間禁食會削減體力，公司應給予禁食員工彈性工作安排。

此外，報告列舉台灣去年多項宗教事務相關發展，包括總統蔡英文遴聘玉山神學院院長布興．大立擔任台灣首任宗教自由無任所大使、美國在台協會（AIT）與台灣民主基金會合辦亞洲首場「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」等。

與去年報告相同，今年報告對家庭幫傭與看護仍不適用勞基法一事表達關切。報告表示，由於不受勞基法保護，上述人員無法依法享有每週一天休息日的保障，導致當中許多人無法參加宗教禮拜活動。

報告指出，上述問題在台灣25萬8500名外籍幫傭與看護中特別顯著。這些移工主要來自印尼與菲律賓，當中許多人為穆斯林及天主教徒，他們皆盼望能每週參加宗教禮拜活動。

報告說，台灣政府將家庭幫傭無法參加宗教禮拜活動的問題，視為更廣泛勞動議題的一部分。立法院去年雖再次修正勞基法，但仍未處理這項問題；勞動部則發新聞稿指出，勞動部已努力改善這個情況，例如要求雇主尊重外籍移工信仰，並允許移工參加宗教禮拜活動。

今年報告也再次引述西藏宗教基金會指出，藏傳佛教徒仍無法取得台灣宗教工作居留簽證，被迫每2個月就飛往泰國更新簽證。

報告表示，這些教徒多半沒有護照，只持有印度旅行證（Identity Certificates）；台灣政府回應說，核發短期宗教簽證給印度旅行證持有者的作法，是依據現有規定，拒發居留簽證與宗教因素無關。

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