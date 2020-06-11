75年來首次！聯合國大會不見面改辦「虛擬會議」　主席：因應疫情換個方式

▲第75屆聯合國大會，將成為史上首次以虛擬會議方式進行，各國領導人及部會首長不會見面。（圖為第74屆聯合國大會／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

首次聯合國大會於1946年元月舉辦，往後每年照常召開，卻在今年因疫情關係，由聯合國大會主席穆罕默德班蒂（ Tijjani Muhammad-Bande）宣布，9月改以虛擬會議進行，創下75年來首次「非面對面會議」，並以預錄方式發表演說。

奈及利亞籍的穆罕默德班蒂9日致函聯合國193個會員國，表示蒂75屆大會及其舉辦的「一般性辯論」（General Debate），還有其他排程會議，今年因應2019新型冠狀病毒（CVOID-19）的影響，應以不同形式進行。

穆罕默德班蒂指出，考量各國仍有旅遊及航班限制，疫情的掌控狀況也不盡相同，到9月聯合國大會召開時，疫情很可能還在延續，因此做出此決定。他表示一般性辯論預計在9月22日到29日舉行，屆時將由葡萄牙前總理、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的演說揭開序幕。

穆罕默德班蒂表示，代表各國參加大會的領導人以及部會首長，應先以預錄影片的方式，在一般性辯論期間發表演說。他說各國家的預錄影片應於大會開始前的5天以前繳交，之後會將影片呈現在大螢幕上，演說長度應在15分鐘之內。

各國的外交使節仍能參加實體會議，但穆罕默德班蒂表示，1國以1名外交官為限，最多只能夠2人，而且必須先確定並無感染2019新型冠狀病毒，才能夠代表出團。