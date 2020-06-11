譚德塞重申：無症狀者會傳播新冠病毒　另盼與美合作抗伊波拉

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞10日表示，2月初已說過無症狀者會傳播2019冠狀病毒疾病，但需更多研究確定傳播程度。此外他強調與美國的關係不只是資金，希望能繼續並肩合作。

▲譚德塞希望美國能繼續與WHO合作。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

世界衛生組織（WHO）10日在總部日內瓦舉行線上記者會，針對WHO官員發表2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀患者造成的傳播「非常罕見」引起爭議，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對此說明。

譚德塞表示，自2月初以來WHO已經說過無症狀者可以傳播，但是需要更多的研究來確定無症狀傳播的程度，目前研究正在進行中。他並表示新病毒意味著需要學習，目前學到了很多，但是還有很多不明白之處。

他指出，與各界即時交流複雜的科學並非容易，但這是WHO對世界職責的一部分，「而且我們可以做得更好」。

▲美國總統川普宣布終止與WHO的關係。（圖／路透）

WHO這項爭議說法是來自其流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）6月8日在記者會上表示無症狀患者造成的傳播「非常罕見」，不過她6月9日表示，這項說法僅根據2、3項研究結果，稱無症狀傳播全球罕見是一場「誤會」。

此外，媒體10日在記者會上詢問關於美方對於伊波拉（Ebola）疫情的資助，譚德塞表示，WHO與美國關係並不只是資金，更重要的是工作上的合作，他希望能與美國繼續並肩戰鬥阻止疫情。

另外，哈佛醫學院近日以衛星影像研究，發現去年秋天武漢5大醫院周圍車流量遽增，顯示新型冠狀病毒出現以及在華中地區傳播的時間，可能遠比中國去年底向WHO通報首起病例還要早。

對此，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會上表示，在調查病毒時所有資訊都很重要，以不同方式調查來源時，對其關聯性需要仔細考慮，雖然衛星影像是新的工具，但若無明確證據，不需過多猜測。（編輯：楊昭彥）