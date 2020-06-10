廣華-KY公布5月營收3.99億元「疫情後單月最佳表現」　中國車市業績逐月回溫

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）10日公布5月合併營收為3.99億元，月成長5.31%，年減36.69%，主要是內銷中國市場的業績逐月增加，為2月疫情過後單月最佳表現；累計前5月合併營收為18.3億元，年減37.76%。

廣華表示，5月營收月增，主要是日系品牌車廠佔公司營收比重超過7成，中國市場銷售表現上有明顯回溫的情形，帶動旗下多款轉印件、塗裝件等的訂單出貨保持良好的成長表現。

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此外，北美車廠於5月18日後以有限度的方式逐步復工，明顯感受到客戶拉高產能稼動率的拉貨需求。廣華認為，疫情得以控制後，產能與出貨狀況皆有機會於6月起陸續恢復正常水位。

根據中國乘聯會公布最新5月廣義乘用車零售市場年增 1.9%，而日系三大品牌車廠5月在中國新車銷量，分別是豐田年增20%、本田年減1.7%、日產年增6.7%，且中國政府祭出多項購車補貼政策、品牌車廠推出促銷活動刺激買氣下，廣華也對今年第二季營運仍保持審慎樂觀看法。

隨著中國消費者購車動能穩步加溫，以及北美車廠6月已陸續恢復生產，廣華表示，有助於推進客戶對於旗下各項產品的拉貨力道，挹注各生產基地產能稼動率，迅速回復至正常水準，對今年整體營運表現有信心繳出逐季向上的成績單。