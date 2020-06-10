捷克重量級人物來台再+1　前總統候選人計畫10月到訪

▲捷克參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）。（圖／翻攝自Twitter／@jiridrahos1）

記者楊庭蒝／綜合報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧北京數次的警告，在9日宣布將於8月底訪台。曾參與捷克總統選舉的參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）10日也宣布計畫訪台，時間暫定在10月，以促進台捷在網路安全和流行病學等領域的交流，這也是繼維特齊之後，捷克第2位公開訪台的政治人物。

德拉霍斯是前總統候選人，同時也曾任職於捷克科學院（Czech Academy of Sciences）的院長，目前則是參議院科學、教育、文化與人權委員會主席和捷克化工學會理事長，此次的訪台行程是受到台灣學術界的邀請，將於10月21日出發，參加將在台北舉辦的台灣捷克科技日活動。

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書／Miloš Vystrčil）

根據捷克當地媒體 Lidovky 報導，德拉霍斯表示，台灣是網絡安全的領導者之一，在新冠肺炎的疫情期間也表現出色，避免了病毒的大流行帶來深遠的影響。

維特齊曾在記者會表示，決定訪問台灣有兩個原因，首先考慮國家的經濟、教育、科學與文化發展，相信訪台交流將是正確決定；其次，中國先前數次阻撓已故前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）訪台，反而更強化他的訪台意願。

根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統，換言之，維特齊將曾為有史以來訪台層級最高的捷克現任官員，而現任議長與前總統候選人前後訪台，對於台捷關係乃至台灣與歐盟關係都具有重大象徵意義。

Po předsedovi Senátu Vystrčilovi poletí na Tchaj-wan i senátor a někdejší kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Chce jednat mimo jiné o kyberbezpečnosti.

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