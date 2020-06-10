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搶「振興三倍券」600億商機　台酒三重送　回饋可達16.6%

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▲▼臺灣菸酒股份有限公司,台酒,公賣局,專賣局,菸酒專賣,松山森之助,國定古蹟,歷史建築,台灣菸酒。（圖／記者李毓康攝）

▲振興三倍券以及國旅商機，台酒將推三重送，高折扣、高回饋吸睛。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

為了配合行政院將發放「振興三倍券」以及過內消費旅遊，台酒7月起將推動「台酒振興三重送」，以旗下各酒廠和通路推促銷活動，預期100萬到200萬人次觀光旅遊，帶動15億元的經濟效益。

台酒透露，以該公司而言，本身也不想錯過600億元的「振興三倍券」的商機，所以也將推動相關的加碼優惠活動，希望民眾拿著振興三倍券等來台酒的酒廠及其通路觀光消費；台酒初步規劃將有三方向回饋給民眾：

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一，考慮加1元多1件的促銷活動：台酒會盤整旗下的商品，像是洗滌劑等推動促銷活動，讓民眾加1元就可以多買一件，幾乎就是買一送一、打五折的大方折扣。

二，消費滿1000元就贈送特色商品：由於台酒各個酒廠各有特色，包含埔里、南投等都是值得觀光的地方，所以台酒規劃，如果民眾到這些地方觀光、消費，滿千就送特色商品，讓民眾開心消費、滿載而歸。

三，點數回饋，最高回饋可達16.6%：如果民眾消費滿3000元，台酒考慮以「點數」等同現金回饋，最高回饋500點（500元），所以最高回饋率可望達16.6%。

不過，台酒強調，目前只是在初步規劃的階段，所以以上所述都是大概的方向，實際的回饋和加碼活動，到時候台酒會公布以及印製海報、DM，盼能吸引民眾持「振興三倍券」消費觀光。

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