「與台灣中國關係是關鍵」　吉里巴斯月底總統大選

▲吉里巴斯總統馬茂去年9月與台灣斷交，親自與大陸外交部長王毅簽署公報。（圖／大陸外交部）



文／中央社記者石秀娟雅加達10日專電

南太平洋島國吉里巴斯將於22日舉行總統選舉，吉里巴斯前總統湯安諾近日分析，吉國與台灣、中國的邦交問題是選舉誰能勝出的決定因素。

尋求連任的吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau） 去年9月與台灣斷交，改與中國建交。馬茂今年1月訪問 中國，與中國國家主席習近平簽署共建「一帶一路」諒 解備忘錄等文件。

挑戰馬茂的是吉里巴斯優先黨主席裴班努（ Banuera Berina）。馬茂做出與台灣斷交決定後，當時擔任執政黨、吉里巴斯黨（Tobwaan Kiribati Party） 主席的裴班努率13名國會議員退黨，創吉里巴斯優先黨 （Kiribati Moa Party）。

湯安諾（Anote Tong）5月下旬接受紐西蘭國家廣播電台（RNZ）訪問時指出，選民會判斷馬茂4年任內的執政成績，但吉里巴斯應與台灣或中國維持邦交的辯論，民眾也高度關心，他相信這會是總統選舉誰能勝出的決定因素。

湯安諾在2003年至2016年間擔任吉里巴斯總統。

紐西蘭國家廣播電台報導，吉里巴斯的總統選舉分 3個階段，首先是國會議員選舉的兩輪投票，已在4月完 成，國會在5月下旬選出議長，並選出馬茂、裴班努參 選總統。

吉里巴斯國會共45席，馬茂的吉里巴斯黨及盟友僅 獲得22席，失去先前31席的優勢。英國衛報當時報導， 吉里巴斯黨及其盟友在國會選舉失利，是外交政策棄台 就中的後果。

根據澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）報導，裴班努曾對中國讓太平洋島國紛紛 陷入債務陷阱表達疑慮，也表示如果當選，將檢討吉里 巴斯與中國的關係。

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