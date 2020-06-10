疫情＋錢櫃大火效應　視聽視唱娛樂稅5月大衰退　

▲錢櫃火災，有許多KTV都停業受檢，也使娛樂稅收雪上加霜。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日公布全國賦稅收入，其中娛樂稅受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響嚴重，不論是演唱會、看電影都是娛樂稅重要的財源，但錢櫃大火後續效應，讓5月視聽視唱的娛樂稅收較去年同期減少了1277萬元，減少金額是娛樂稅中之冠，使得娛樂稅5月表現也不盡理想。

財政部表示，受到新冠肺炎疫情影響除了營業稅之外，另一個占稅收比重雖小，但卻明顯看出衰退者就是娛樂稅。財政部統計，5月的娛樂稅收為1.05億元、較去年同期減少5000萬元，年減幅度達到32.4%；累計前5月的娛樂稅收僅為7億元，較去年同期減少1.03億元，減少幅度12.8%。

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其中5月視聽視唱大為減少1277萬元，是所有娛樂稅中金額減少最多者，年減幅度42.3%；其次臨時公演也因為演唱會多改為線上或者取消，所以也大減了1039萬元，年減幅度99.3%；電影院也相當慘澹，減少了870萬，年減幅度88.2%。

累計前5月娛樂稅衰退較多的則是臨時公演，衰退金額高達4067萬元，是受到新冠肺炎疫情衝擊最大的產業；而視聽視唱則也減少了2595萬元，減少幅度15.8%；電影院也減少2097萬元，減幅為8.8%。

而過去娛樂稅成長迅速的娃娃機也意外在5月衰退，取而代之的是高爾夫的娛樂稅，竟有15.4%的成長。

而視聽視唱的娛樂稅之所以稅收大減，官員分析，錢櫃大火那幾天，有許多KTV也都停業受檢，確實會影響到視聽視唱的娛樂稅收，不過整體來說應是疫情和大火綜合影響所致。