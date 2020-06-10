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延長繳稅效應　5月稅收創歷史最大衰退幅度

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▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到新冠肺炎疫情因素，延長報稅的期限，也使得5月的稅收較去年衰退。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，財部延長申報所得稅期間到6月30日，目前營所稅只約八成的企業申報、綜所稅約七成申報，也影響到稅收，根據財政部所公布統計，5月的稅收實徵淨額和前5月稅收實徵淨額都雙雙創下歷史最大減幅與衰退金額。

財政部今（10）日公布全國賦稅收入初步統計，5月稅收實徵淨額為2283億元，較去年同期減少1802億元，減幅達到44.1%，創歷史最大減幅；累計今年前5月的稅收實徵淨額7479億元，較去年同期減少1365億元，也創歷史最大衰退金額。累計今年前5月稅收占累計分配數86.6%；而全年的預算數僅為30.9%。

請繼續往下閱讀...

其中左右全年最大稅收的就是營所與綜所稅，根據財政部統計，營所稅5月實徵淨額為142億元，較去年同期減少了1514億元，減少幅度達91.4%，累計前5月實徵淨額僅只有160億元，也年同期減少了1574億元，年減幅度也超過九成。

綜所稅方面，5月的實徵淨額為250億元，較去年同期減少了159億元，年減幅度38.9%；累計前5月實徵淨額為1407億元，較去年卻是略為增加60億元，主要是因為部分上市櫃公司的股利改為每季分配。

至於外界所關心的營業稅，5月的實徵淨額為719億元，較去年同期減少了18億元，年減2.4%，其中受疫情衝擊較為嚴重者為零售業，年減約一成、餐飲業也減少了22.8%，但是跨境電商卻是逆勢成長；累計前5月的實徵淨額為2111億元，較去年同其增加123億元，年增6.2%。

▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲「振興三倍券」即將發放，也期望可以刺激消費與經濟，進而帶動稅收達成預算目標。（圖／行政院提供）

這是近年來少數總稅收沒有繼續創新高，而且還創下歷史最大幅度，財政部分析，主要還是來自於營所稅、綜所稅延長繳納，所以今年整體是否繼續增長，要到7月（部分稅款要到7月才會入帳）才會明朗。

但是今年仍是有利的因素，向市政府發行振興三倍券目的振興經濟，經濟提振對於稅收也是有正面幫助；今年整體稅收目標是2.42兆元，期望可以達成預算目標。

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