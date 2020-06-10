振興經濟方案發威　超商雙雄五月業績大進補

▲統一超商以民眾一日三餐需求為主打，推出「振興優惠券」搶攻宅經濟。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，超商雙雄分別推出振興經濟方案，成功帶入消費人潮挹注業績，統一超商表示，限時三天的「振興經濟日」活動，帶動活動相關商品業績成長近3成；全家則表示，振興經濟方案有效推升會員來店次數，推升五月營收達73.1億元，創史上新高紀錄。

統一超商7-ELEVEN在四月起領先市場推出兩波「振興優惠」活動，針對鮮食、飲料、日用品等民生必需品規劃行銷活動，引爆市場創新話題，至今成功創造共近700萬人次使用。

請繼續往下閱讀...

另外，疫情期間帶動宅經濟持續成長，7-ELEVEN掌握近年市場訴求健康趨勢，推出雞胸肉、玉米棒等商品受到消費者青睞，其中雞胸肉今年上半年已熱銷近500萬片，帶動生鮮食品類別成長近八成，挹注五月營收達208.74億元，超商本業維持穩定成長。

▲全家便利商店今（10）日宣佈推出賣家開店平台，提供多元化、零成本開店方案，瞄準社群、網紅電商客群搶市。（圖／記者湯興漢攝）

全家表示，今年五月推出兩項振興優惠方案，會員周末購物滿500元送200元購物金，再與悠遊卡公司獨家合作，民眾持悠遊卡消費滿200元可折抵20元，這兩項優惠可重複計算，初估此波促銷活動送出的購物金高達10億元。

依據統計，全家5月店數較去年同期增加7%，截至今年5月底，全家總店舖數達3,658家，和去年同期總店舖數3,406家相比，淨增加252家；另外，全家鮮食品項營收成長超過10%，一般商品成長近3%，皆挹注公司營運表現。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身