中職／林立「4割男」登打擊王　守備失誤正面突破





▲林立。（圖／記者黃克翔攝）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林立9日對戰統一獅，單場3安猛打賞，打擊率升至0.409，登上打擊王寶座，不過此役在5局發生失誤，本季失誤次數已達10次，他坦然面對缺失，「守備不好是事實，被球迷批評，我也接受，這是身為球員得承受的一部分。」

林立在9日賽前以0.395打擊率排名全聯盟第3，此役單場3安，包括1支二壘長打，另有2次保送，打擊率升至0.409，正式登上打擊王，另外安打數累計54支位居第3，9轟與中信兄弟張志豪、統一獅林安可並列第3。

但守備是林立的罩門，今年在三壘守了26場，有68次守備機會，出現9次失誤，二壘守了5場，合計16次守備機會，有1次失誤，失誤次來到雙位數，守備率0.881；去年同期，林立僅發生4次失誤。

開季以來在守備頻有狀況，林立其實是帶傷上陣，但他自認不是藉口，也沒有細聊受傷部分，僅表示，失誤是事實，自己只能再練，選擇正面突破。

統一獅陳傑憲守游擊守到崩潰，出現心魔，近期移防中外野，攻守兩端表現都出色。現階段是否也對於守備感到害怕？林立坦言：「我也會怕啊，每天都會緊張，傳到後面已經不是怕一壘接不到，而是怕我自己傳不到。」

失誤甚至影響球隊輸球，林立內心感到挫折，但試圖不因此被打敗，「我曾經看過一段話，一名運動員和教練說他會怕，教練回應『有什麼好怕，今天過完，眼前的事都結束了，該擔心的是明天。」他以此鼓勵自己，每一天都是新的開始，「無論好壞，還是要接受，我也會怕，但我去逃避，今天還是就這麼過了，不如盡量去做，想辦法從中成長，讓自己更好一點。」

因為發生太多失誤，林立飽受球迷批評，他苦笑說：「自己做得不好，當然會被講很多不好聽的話，連別隊的球迷都會說，但職棒就是高關注的運動，被批評是球員必須承受的一部分，唯一的辦法，就是我不打球啊，既然發生了，怎麼面對很重要，上場還是必須要求自己，不要再有失誤發生，換個思考，或許正因為我經歷過，所以更懂得面對這些失敗，就想辦法正面突破。」