大樂透百萬加碼得主「買法」曝光！　71%是電選、平均只花482元爽成幸運兒

▲台彩端午加碼活動開跑，大樂透加碼第一期銷售約1.25億元，月成長將近4成。（示意圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今年端午加碼活動起跑，大樂透100組100萬元加碼活動昨晚開出13組，台彩公司今（10）日公布昨中獎人的彩券買法，有71%是採電腦選號，平均每張投注金額為482元；觀察大樂透加碼買氣月成長將近4成，包牌金額也增加逾7成。

台彩今年端午加碼系列活動，包括威力彩、大樂透、今彩539、39樂合彩、賓果賓果等都有加碼活動，總加碼金達7億元，一舉創下史上新高。

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台彩表示，1日開跑的今彩539、39樂合彩目前累計已開獎8期，共送出超過6,702萬元的加碼獎金，其中今彩539累計開出16注頭獎，平均每期開出2注，39樂合彩「二合」玩法累積已有10萬4,077注中獎，中獎人次突破10萬人，平均每期都有超過1萬人次中獎，是未加碼期間的1.5倍。

台彩提醒，今彩539及39樂合彩加碼活動只到本周六（13日）為止，倒數最後4期加碼，民眾可得加緊腳步，把握機會。

最受民眾歡迎的大樂透，100組100萬元加碼活動昨晚為加碼首期開獎，當期開出13組，共14注中獎，其中12注為1注獨得100萬元，2注為均分，各得50萬元。根據台彩統計，14張中獎彩券中，有71%是採電腦選號、29%為自選號碼，平均每張投注金額為482元，換算約9.6注。

台彩表示，大樂透加碼第一期銷售約1.25億元，相較加碼前一個月買氣成長將近4成，包牌金額也增加71%。這周五（12日）開獎的大樂透除頭獎保證1億外，還會續開端午加碼剩餘的87組100萬元獎項，想中大獎的民眾還有機會。

此外，已連摃34期的威力彩，明（11）日晚頭獎上看7.4億元，如一注獨得，將為今年以來最高單注獎金。

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