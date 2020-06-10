美商會盼釐清高階白領定義　勞動部：會去進一步了解

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

美國商會今（10）日上午發布2020年度白皮書，提出多項勞動政策建議，其中提到目前沒有事業單位取得高階白領納責任制的適用，籲釐清高階白領定義。對此，勞動部回應，實施至今沒接到意見，將會與美國商會接觸了解。

美國商會今表示，針對釐清高階白領可申請責任制的定義、放寬或修正臨場健康服務人數規定或計算、法規應重新審視工作與僱傭關係在數位世界的定義。

請繼續往下閱讀...

勞動部在去年5月23日公告勞基法第84條之一（俗稱：責任制）將月薪新台幣15萬以上的監督管理人員納入勞動基準法84條之1（俗稱責任制）的適用對象，但美國商會表示，「迄今並無公司或事業依循該函令成功取得台北市政府勞動局之豁免核准」，呼籲勞動部對於定義進一步釐清。

勞動部政務次長王尚志回應，勞動部公告勞基法第84條之一適用工作者後，事業單位的勞資雙方必須用書面約定，約定書再報給當地勞政主管機關核備，核備與否由其衡量，究竟核備完成人數多少，必須進一步了解。

根據勞動部初步清查結果，台北市政府勞動局回報有2件申請案，其中1件核備通過；另1件則需再補件，其他地方政府的高薪白領責任制核備狀況將再加以了解。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身