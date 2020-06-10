利息收入縮水！15上市櫃金控前5月賺1463億年減4%　富邦金再奪三冠王

▲15家上市櫃金控公布5月份獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控5月獲利今（10）日全數出爐，新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內逐步鬆綁防疫措施，金融業也走出3月陰霾，隨著4、5月資本市場回穩，15家金控5月單月稅後純益295.17億元，月減1.2%，今年前5月稅後純益1,462.77億元，年減4%，其中富邦金再度蟬聯金控單月獲利、累計前5月稅後淨利及每股獲利三冠王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘（EPS）3.36元，續居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（2.5元），排名第三的則是中信金（0.96元），名列第四的是元大金（0.74元），至於第五名則是玉山金（0.68元），不過華南金每股則小賺0.05元，成功轉虧為盈。

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富邦金控公布5月自結獲利，單月稅後淨利61.84億元，累計今年前5月稅後淨利343.48億元，較去年同期成長44%，每股盈餘3.36元，位居金控單月獲利、累計前5月稅後淨利及每股獲利三冠王，其中富邦人壽在投資收入成長帶動下，累計前5月稅後淨利205.71億元，較去年同期大幅成長121%，而北富銀核心收益維持穩健，包括淨利息收益、手續費收入等，累計前5月稅後淨利79.40億元。

國泰金控5月稅後盈餘60.8億元，累計前5月稅後盈餘達333.5億元，每股稅後盈餘2.5元，其中國泰人壽投資績效良好，業務面持續價值導向策略，單月稅後淨利31.5億元，而國泰世華銀行獲利表現平穩，單月稅後淨利21.4億元。

中信金控獲利持續表現穩健，5月稅後純益33.55億元，累計前5月稅後純益220.23億元，年增9%，每股稅後盈餘0.96元。中信金表示，觀察今年市場環境雖受疫情影響，但銀行至今年5月，存放款核心業務仍持續成長，而保險負債成本持續下降，帶動經常性收益提高，加上受惠於債券殖利率下降，投資收益有不錯表現。

新光金5月稅後盈餘1.2億元，累計前5月稅後盈餘70.2億元，每股稅後盈餘0.55元，其中新光人壽單月虧損6億元，新光金控資深副總經理徐順鋆表示，主要是避險工具NDF成本從5月初的6%，到月底僅2.9%，因此產生較多的匯兌成本，且未處分股票、債券，但整體來看，金控單月仍賺1億，前5月也賺70億元，也符合年度預算的進度。

另在4大公股金控當中，由於疫情期間，協助紓困影響利息收入，5月獲利68.09億元，較上月下滑15%，展望未來，銀行業者擔憂，全球經濟尚未回溫，因此海外放款將成獲利的隱形危機。

兆豐金歷經全球市場劇烈震盪出現單月虧損後，隨著金融資產評價回沖、挹注獲利，今年5月稅後純益29.91億元，累計稅後盈餘83.58億元，每股稅後盈餘0.61元，整體來看，儘管沒有搶眼的獲利表現，但仍也回到正常水準。

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