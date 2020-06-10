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後疫情時代　貿協助攻臺灣食品進軍北美市場

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▲▼貿協助攻臺灣食品進軍北美市場。（圖／貿協提供）

▲貿協助攻臺灣食品進軍北美市場。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

2020年各國受疫情影響，紛紛祭出邊境及貨品出入的管制政策，嚴重影響台灣業者海外布局時程。疫情期間台灣食品製造業逆勢成長，第一季產值達新臺幣1,126億元，年增2.4%。

為把握疫情期間商機，外貿協會協助業者調整海外布局策略，進軍北美市場，除辦理多場次座談會及線上洽談，並透過海外多元行銷管道，積極為台灣廠商尋找海外通路。

請繼續往下閱讀...

貿協北美海外行銷顧問、北美臺商會名譽會長卓鴻儀表示，今年年初美國各大城市普遍受疫情影響，陸續施行封城政策，迄今多數地方疫情未見趨緩，部分城市亦未完全解封，緊接著5月份又爆發遊行示威等活動，包括美國各地商店及餐館也暫時停止營業，嚴重影響許多美國人民日常生活，消費習慣也隨之改變，餐館多數僅接受外帶用餐服務，預期未來會有更多民眾透過電商及外送平臺等多方管道採購食品及民生用品。

貿協表示，台灣專營水產品外銷的允偉公司，5月初透過外貿協會安排與卓鴻儀顧問視訊聯繫，找到美西最具規模之冷凍水產通路商，將引進臺灣冷凍金目鱸魚片及相關水產品至該平臺販售。

▼貿協助攻臺灣食品進軍北美市場。（圖／貿協提供）

▲▼貿協助攻臺灣食品進軍北美市場。（圖／貿協提供）

另外，國內知名冷凍食品業者奇美食品亦透過貿協引介，可望透過貿協海外行銷管道將旗下產品輸銷北美逾百萬人口之華人市場。此外，卓鴻儀也將優質的臺灣農產食品，如：珍珠奶茶、鳳梨酥、杏仁餅、乾拌麵及冷凍地瓜等，透過與進口商及當地多家超市通路合作，一併引進北美市場，並規劃在疫情結束後與西雅圖地區高端連鎖超市辦理系列行銷活動，將臺灣具特色的產品介紹給當地民眾，以擴大臺灣農產食品品牌在北美市場之知名度。

另外，貿協說，外貿協會董事長黃志芳致力推動貿協數位轉型不遺餘力，盼貿協同仁能走在產業界之前，以數位行銷方式協助業者拓銷全球。面對後疫情時期，各國經濟可望逐漸解封，回復以往生活。

貿協將持續辦理一系列線上活動，包括線上展覽、線上洽談會、線上培訓課程等，在本(6)月17日「2020年臺灣有機農產食品國際採購日」及30日「2020年臺灣有機農產食品發表會」，期盼協助廠商在過渡時期突破困境，找到國際市場中潛在商機，提供台灣業者最實質的服務。

展望未來，針對白皮書建議，國發會將與商會充分討論，解決問題，目標突破今年成績。 

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