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2款遊戲帶旺業績　智冠科技5月營收年增38%

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▲智冠集團董事長王俊博，簡單行動支付總經理鍾興博 。（圖／智冠提供）

▲智冠科技董事長王俊博。（圖／智冠提供）

記者姚惠茹／台北報導

智冠科技（5478）今（10）日公布5月營收6.06億元，年增38%，智冠表示，今年受惠集團經銷合作的遊戲廠商知名端遊新版本上市熱銷，挹注3、4月營收突破7億，5月份通路經銷雖回歸基本面，但在子公司遊戲新幹線2月推出的《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》兩款遊戲持續穩健貢獻下，仍超越去年全年月營收水平，累積今年前5月合併營收32.29億元，年增35%。
 
智冠科技表示，中華網龍自製研發的3D MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，上週日在高雄、本週六在台北接連舉辦玩家見面會，由製作人帶領老玩家們體驗熟悉的劇情副本「香家密窟」以及「大俠選邊站」、「修羅島戰役」等趣味活動，緊接而來遊戲封測及事前登錄陸續開跑，遊戲也即將上市。
 
智冠科技指出，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》上週更新推出「元寶稅收」、「據點塔攻防戰」等內容，為國戰玩法增添更多變化，遊戲目前也正舉辦《三國群英傳M》最神坐騎大規模行銷活動。

智冠科技分享，7 月14日前完成指定任務都有機會獲得Gogoro電動機車，引發玩家熱烈參與；遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》本月還將陸續開放與《古劍奇譚三》聯動副本中的全新秘境「鏖戰神水鄉」、「誅邪之野」及BOSS「北洛」、「赤厄陽」，為迎接端午假期，《完美世界2 Online》、《三國群英傳Online》、《信長之野望Online》、《流火之詩》等多款遊戲也會推出節慶活動與玩家同樂。
 
智冠科技說明，旗下知名單機遊戲《天地劫》IP授權、紫龍遊戲開發的RPG戰棋手遊《天地劫》公開以來人氣持續攀升，該作不僅高度融合原著特色，製作團隊Black Jack Studio更傾力打造遊戲美術及配樂音效，5月底已在中國開啟首次刪檔測試，吸引超過30萬玩家報名體驗。
 
此外，金融科技子公司藍新集團旗下簡單行動支付《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，持續拓展智冠e-PLAY門市店家以及文具零售、生活保養等品牌通路合作，為實體商店與消費者提供更多樣化的支付選擇。

請繼續往下閱讀...

《ezPay簡單付》電子錢包日前響應台北市政府「台北美食月」活動，並與北市內超過400家美食小吃聯手祭優惠，凡於6月15日前至指定店家消費，並使用《ezPay簡單付》電子錢包結帳，單筆滿50元即可享有現金回饋，累積消費達5筆再加碼抽5,000元購物金。

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