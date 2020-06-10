後疫情時代投資策略　法人看好伊斯蘭債及美元複合債

▲法人看好伊斯蘭債及美元複合債。（圖／pixabay）



記者陳心怡／台北報導

受惠於全球政府積極救市、累計推出的財政及貨幣寬鬆政策規模超過20兆美元，五月主要地區採購經理人指數及新訂單指數自谷底回升，顯示全球經濟已擺脫谷底而露出復甦曙光，激勵全球風險性資產自三月下旬以來強勁反彈。富蘭克林證券投顧表示，進入後疫情時代的投資環境，建議第三季採取『HOPE投資策略』，High Quality高品質債、Opportunities後疫情商機、Protection防護配備、Emerging新興市場。

其中，那斯達克生技指數、費城半導體指數及那斯達克指數均已再創歷史新高，債券當中則以美國政府債(GNMA)及道瓊伊斯蘭債表現最為突出，高收益債及新興債距離2月高點仍有2~5%空間，寬鬆政策及避險需求支撐金價走高，OPEC+減產及全球原油需求有望回升等預期帶動油價波段漲幅超過五成。

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富蘭克林證券投顧表示，歷經連兩個月亮麗漲勢，預期未來全球風險性資產走勢可能趨緩且震盪加大，第三季焦點將轉向實質的基本面復甦，包括新訂單及就業改善情況，以及第二季財報及下半年財測展望。由於金融市場已預先反應經濟復甦的樂觀預期，加上美國選舉前美中情勢消息面紛擾加劇、歐盟與英國針對脫歐後未來關係的談判進展停滯，任一消息面可能牽動投資人風險偏好迅速轉換，成為資金獲利了結的藉口。所幸目前全球央行將維持低利寬鬆政策，充沛的資金環境有助維繫景氣及金融市場表現，大幅減輕股市回測三月低點的壓力。

富蘭克林證券投顧表示，進入後疫情時代的投資環境，建議第三季採取『HOPE投資策略』，相較於四至五月反彈初期百花齊放的榮景，現階段債市投資須重視債信品質及是否具有政策支持，其中『High Quality高品質債』看好伊斯蘭債及可受惠聯準會寬鬆政策並強調精選持債的美元複合債，而因應股市漲高後的震盪風險，『Protection防護配備』首選低波動的美國政府債及全球債券型基金，避開低評級企業或國家遭降評或違約的風險。

另一方面，疫情改變全球經濟、企業營運及民眾生活型態，危機後的破壞式創新也應運而生，『Opportunities後疫情商機』看好美國生技及科技產業穩居長線趨勢主流，而全球央行積極印鈔寬鬆締造黃金產業的多頭行情，原油供需失衡調整提供天然資源產業操作機會，放眼『Emerging新興市場』當中，大中華與新興亞洲國家的防疫成果較為突出，近年來積極深耕於消費、科技數位化及健康醫療等新經濟產業發展，列為新興股市的布局首選。

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