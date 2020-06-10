　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女主人遛狗被自家比特犬咬死！　警發公告追查...發現「凶手」已被撞死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

比特犬,狗,pit bulls （圖／達志／示意圖）

▲加拿大傳出比特犬咬死飼主事件。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大近來發生比特犬咬死人事件，新斯科舍省(Nova Scotia)一名婦女在家附近遛狗時慘被所養的寵物咬死，警方接到報案後擔心再有民眾受害，發布公告要大家待在家中勿外出，直到後來發現肇事惡犬已經被車撞身亡才解除。

CTV News報導，警方9日上午8時接到報案，距離哈利法斯(Halifax)約70公里處的Middle Musquodoboit社區，有民眾在一溝渠中發現一名女屍。報案的女子帕克(Jocelyn Parker)表示，她開車經過事發地點時，被路邊一名少女攔車，對方告訴她在附近發現女屍，她看到死者後想到稍早前還有看到對方帶著一條大狗出門，懷疑凶手很有可能就是那條大狗。

警方立即向當地居民發布警告並描述比特犬特徵，要求居民們在找到凶嫌前不要隨意外出，不過後來發現比特犬已經死亡，是於上午9時30分在224公路被一名男子駕駛小貨車故意撞死。

撞死比特犬的司機表示，他接到警方通知後便開車上路協尋，身為愛狗人士的他其實也不願意傷害動物，但是擔心再有不知情民眾遭到攻擊，才會做出這個決定。警方目前正在調查女子死因，並確認遛狗時是否有幫比特犬戴上面罩。
 

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
獨／秒變資優生！高三生驚爆「萬用密碼」入侵內網　11生成績被
台中4車連環撞！男開「借來的賓利」整台撞爛　1騎士慘被捲入雙
激情交纏正妹網友！人夫讚「很緊很包很夾」　她嬌喊：要壞了..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹獄警謊稱遭司機性侵　車上畫面曝光還清白...她被判入獄20個月

玩遊戲欠下賭債！　無業男「要錢被拒絕」揮斧頭砍死爸媽

3歲童「撿風箏」受困15樓外牆　熱心男跳16樓救人...左腿摔骨折

黑人老闆報警求助反而「被當搶匪」　遭3警圍毆打掉牙上銬

人妻外遇閨密老公...一年後離奇失蹤　遭小王綑綁埋屍農場中

17歲孕婦遭剖肚取嬰...焦黑遺體丟路邊塑膠袋　不孕女：怕丈夫離開我

長度綿延11.25億公里　池谷－張彗星打破「最長彗尾」紀錄

任天堂坦承資安漏洞「30萬組玩家帳號遭駭」　電郵、生日全外洩！

70隻貓遭毒死！九州「貓之島」離奇死亡　竟是8旬男幹的：我在趕烏鴉

狠父稱打新冠疫苗…3少女遭注鎮靜劑「行割禮」！　醒來生殖器沒了

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

長度綿延11.25億公里　池谷－張彗星打破「最長彗尾」紀錄

任天堂坦承資安漏洞「30萬組玩家帳號遭駭」　電郵、生日全外洩！

70隻貓遭毒死！九州「貓之島」離奇死亡　竟是8旬男幹的：我在趕烏鴉

狠父稱打新冠疫苗…3少女遭注鎮靜劑「行割禮」！　醒來生殖器沒了

外星人呼叫？科學家再發現「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

金與正受挫崩潰？專家分析北韓「要不到糖吃」...只好拿脫北者開刀

女主人遛狗被自家比特犬咬死！　警發公告追查...發現「凶手」已被撞死

首爾疫情史上最慘！　「連爆7起群聚感染」平均日增本土病例創新高

頂到「背部凸一塊」！建築工人摔落「插進1.5m鐵棒中」　痛苦躺地…旁邊都是血

爽花納稅人200萬！川普兒遊蒙古「獵殺瀕危羊」　IG狂曬美照大讚

在家比賽即時評分　北市武術青年盃10日上線

她在愛貓逝世百日後懷孕　照超音波秒淚：謝謝你願意回來

美商會盼釐清高階白領定義　勞動部：會去進一步了解

彭昱暢認愛2個月「正妹女友正臉」首曝光！　網起底真實身份：也在娛樂圈工作

胡睿兒「夜店撿屍性侵」確定入獄！　遭判2年...首曝心聲：很平靜

後疫情時代投資策略　法人看好伊斯蘭債及美元複合債

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

長度綿延11.25億公里　池谷－張彗星打破「最長彗尾」紀錄

冷血繁殖場！羊駝遭暴力拉扯「哭喊到嘔吐」　剃毛割傷還被工人踩踏

任天堂坦承資安漏洞「30萬組玩家帳號遭駭」　電郵、生日全外洩！

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

已婚公務員深夜「車內半裸談公事」

連中國人都不想捐！WHO抗新冠23天募11萬

世衛「無症狀患者傳播很罕見」　專家問號

新婚妻拒行房落跑　夫報警才知娶了男人

妻在家直播　CNN主播全裸入鏡

無症狀傳染罕見？　WHO：誤會

民眾聚集示威　美22州確診數飆升

天價車禍！藍寶堅尼轉彎...追撞同款藍寶堅尼

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

印度新德里警告：確診恐飆20倍

聯合國專家曝：北韓鎖國加重糧食加劇

捷克議長秀「台捷友好」國旗蛋糕

金髮妹想當「人間性玩偶」 罩杯「A→30H」渾圓挺胸前！

更多熱門

相關新聞

沒跟牠說掰掰！二哈奧嘟嘟笑翻網

沒跟牠說掰掰！二哈奧嘟嘟笑翻網

哈士奇「蛋蛋」是個小爸寶，平時總喜歡黏在把拔身邊撒嬌討摸摸。日前，馬麻在粉專「蛋蛋這一家」中分享一張照片，只見後照鏡中的蛋蛋，用哀怨的小媳婦臉看向前方，彷彿是受到極大的委屈似的，原來「只因為爸爸下車沒跟牠說掰掰，臉直接臭到爆！」

睡覺突呼吸困難　她調監視器笑翻

睡覺突呼吸困難　她調監視器笑翻

爽花納稅人200萬！川普兒遊蒙古「獵殺瀕危羊」

爽花納稅人200萬！川普兒遊蒙古「獵殺瀕危羊」

餵「空氣肉肉」　2傻汪上當憨笑

餵「空氣肉肉」　2傻汪上當憨笑

爸病倒半年沒意識　愛犬奇蹟吻醒

爸病倒半年沒意識　愛犬奇蹟吻醒

關鍵字：

比特犬主人咬死寵物加拿大Nova Scotia北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面