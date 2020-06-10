台灣施政受美商肯定　國發會：續推雙語國家建構外國人友善環境

▲美國商會提出2020台灣白皮書。（圖／記者陳心怡攝）

記者余弦妙／台北報導

國發會主委龔明鑫今(10)日出席美國商會「2020台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。美國商會對於蔡政府因應疫情的抗疫作為，以及近年處理商會議題的進展，表達高度肯定。

龔明鑫表示，特別感謝商會的肯定以及陳美伶前主委的貢獻，2019白皮書有11項獲得解決，打平2018年的最佳成績；並表示將與商會在既有的合作基礎上，繼續往前邁進，共同尋求未來發展的利基。

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美國商會在2020台灣白皮書中提到，台灣在對抗新冠肺炎疫情方面有成且獲得世界肯定，可趁此機會，追求嶄新的策略目標，並同時呼籲美國政府，進一步強化與台灣的夥伴關係，推動雙邊貿易協定，支持台灣更積極參與國際社會。

龔明鑫說，從中美貿易摩擦，到今年的新冠肺炎疫情，國際經貿情勢產生很大的改變。中美貿易戰時，國際間認為台灣會受到很大傷害，但結果台灣卻表現得特別好，經濟成長率重回亞洲四小龍第一。

且從去年迄今，歡迎台商回台投資行動方案、中小企業加速投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案等投資台灣三大方案的推動，投資額突破1兆台幣，原本供應鏈都須要經過中國，現在因資訊安全關係，高階伺服器移回台灣生產，改變了全球供應鏈關係。

龔明鑫更進一步說明國發會未來推動的主要政策重點，除持續推動雙語國家，規劃設立英文專用頻道，建構外國人友善環境外；在過去5+2產業創新計畫的基礎之上，打造6大核心戰略產業，包括「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「生醫科技產業」、「國防及戰略產業」、「綠電及再生能源產業」、「民生及戰備產業」；另規劃前瞻基礎建設第二期，第一期已達到3,300億元，第二期為5,100億元之基礎建設。

展望未來，針對白皮書建議，國發會將與商會充分討論，解決問題，目標突破今年成績。

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