葡萄王5月營收月增15.44%　展望下半年審慎樂觀

▲葡萄王「健康活力能量館」。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）今（10）日公告，5月營收7.76億，月增15.44%，年減5.82%；累積今年前5月營收年減3.96%。葡萄王表示，整體合併營收隨著台灣疫情趨緩逐月回升，三大事業體同步成長，葡萄王對下半年展望，仍審慎樂觀看待。

葡萄王表示，母公司台灣葡萄王5月份仍維持成長力道，年增3.56%，累積今年前5月年增32.58%，自有品牌表現亮眼，5月年增28%，累計今年前5月年增38%；海外代工５月受東南亞部分國家鎖國政策影響供應鏈出貨排程，導致多筆原本需出貨至新加坡、馬來西亞訂單往後遞延，進而影響母公司成長力道，不過葡萄王表示整體成長動能可望反映於Q3。

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葡萄王指出，6月份機能性飲料搶搭夏日熱潮及手遊旺季，聯名推出康貝特x三國群英傳活動；保健食品將以「益生菌」、「薑黃」為主力，陸續推出相關媒體規劃，接下來第3季各項企劃活動緊鑼密鼓籌備中，包含7月份起「PowerBOMB爆能能量飲料」，明星商品「薑黃」規劃推出夜間版等。

葡萄王說明，子公司台灣本土第一大直銷葡眾，年後即配合防疫暫停所有課程訓練，連帶影響4、5月業績，因而累積今年前5月年減3.15%，但本月單月成長17.74%，主要是受惠疫情趨緩，再加上加上益生菌牙膏及口腔噴劑二項新商品即將上市，預期下半年度營收表現可望穩定向上回升。

葡萄王強調，上海葡萄王5月營收月增2.86%，年減6.99%，主要是受到去年匯兌利率約4.6至今年僅剩4.2的浮動影響，但隨著各國陸續解封，6月的營收回升的速度可望較5月出色。

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