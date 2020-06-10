國家隊動起來！財部及公股事業5方向推動「國旅」　帶動30億元商機

▲台酒7月起將每雙週推動「台酒振興三重送」促銷活動，吸引民眾消費、觀光。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

振興經濟來了，政府將即將發放振興三倍券以及推動國旅政策，財政部與旗下公股事業也動起來！財政部今（10）日表示，五大方向配合行政院「振興三倍券」推動及促進國內旅遊，推動員工旅遊及相關促銷活動，預計將帶動30億元的經濟效益。

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，中央流行指揮中心將以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，來一邊防疫、一邊振興國內的經濟，配合行政院「振興三倍券」及國內旅遊政策，財政部也以五大方向來協助國內旅遊、帶動觀光商機。

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一，鼓勵公股事業辦理員工旅遊：鼓勵所屬的相關機關及事業機構辦理國內旅遊，以財政部所持有國營銀行和泛公股銀行，總計就有6億多元的預算，鼓勵員工國內旅遊。

財政部表示，其所屬的相關機關與事業鼓勵員工國旅的方式，包含移地辦理自強文康活動、球類運動賽事、員工教育研習等，協同員工眷屬及親子旅遊、家庭日活動，預期帶動國旅人數上看21萬人次，經濟效益約可達13億元以上。

二，台灣菸酒自7月起每雙週推動「台酒振興三重送」：自今年7月1日起到12月底，台酒就各酒廠特色推出促銷規劃，預計吸引100萬到200萬人次到各酒廠及銷售據點觀光、消費，預計帶動15億元經濟效益。

三，辦理統一發票路跑：財政部每年都會舉辦統一發票路跑活動，吸引民眾攜家帶眷參加，2020年預計辦理5場，預計可吸引11萬人次，促進約1.3億元的消費，首場預計將在8月30日屏東墾丁第一場路跑開跑。

四，促參案件推出配合振興三倍券的多元促銷措施：財政部已經函請具國旅性質的392件促參主辦機關，鼓勵民間機構配合振興三倍券提出多元促銷措施，共同提振經濟。

五，財政部及所屬的機關辦理活動：財政部進一步說明，為增進同仁知能培養團隊合作精神，財政部及所屬機關辦理的標竿參訪，環境教育參訪及業務相關會報活動，將移地多元方式舉辦，預期1500人次，促進交通、餐飲及旅宿300萬元消費效益。

財政部表示，未來將持續鼓勵所屬機關及事業機構推動振興國內旅遊相關措施，以達刺激消費及活絡經濟之政策目標。

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