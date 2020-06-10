全球瘋5G！陸股5G ETF成投資新亮點

▲復華中証5G通信ETF基金經理人廖崇文。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延加速5G通訊發展，帶動5G指數成為2020年布局科技股最夯標的，若以報酬率來看，聚焦中國市場的中証5G通信主題指數表現最為亮眼。復華中証5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，中國5G發展因為擁有四大優勢，包括國家政策支持、5G最大市場、深度互聯網應用及完整產業鏈，讓5G題材成為布局陸股投資新亮點。

根據彭博資訊統計，以中國A股為主要投資標的的中証5G通信主題指數今年來上漲幅16.03%，領先其他兩檔以全球市場為主ICE FactSet全球未來通訊指數7.14%iSTOXX全球未來關鍵科技指數1.66%，也優於向來作為觀察科技股指標的 NASDAQ指數的9.38%及MSC世界指數的-3.89%。

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為何中証5G通信主題指數表現相對強勢?廖崇文分析，中國5G發展因為擁有四大優勢，也就是國家政策支持、5G最大市場、深度互聯網應用及完整產業鏈，讓5G題材成為布局陸股投資新亮點，由於相關建設才剛起步，基本面有較佳成長契機，成為吸引資金持續流入的誘因，預期將是未來十年最具成長潛力的陸股指數。

廖崇文表示，為了提振疫後經濟表現，中國官方日前公布的「新基建」七大領域年內投資規模將達入民幣12兆元，其中又以5G為領頭羊。此外，5月份召開的兩會中，估計在2020~2025年的六年間，將投資14兆美元發展5G及AI等關鍵技術，由於重心皆環繞在5G，將使得相關建設與後續生態圈的拓展及應用，不僅不受疫情影響，反而更具高度成長性，也將為相關供應鏈公司帶來獲利。

根據中國主要電信商今年第一季財報顯示，5G基站的建設並未受到疫情太大影響，今年目標仍是在年底前完成約70萬個基站，單一國家占全球新增基站數的五成，建設速度仍是全球之最。

廖崇文指出，中証5G通信主題指數為中國第一個5G概念指數，具有高度代表性，目前5G尚處建設初期，成分股目前主要以設備商居多，每半年會判斷5G行業週期各階段受益的通訊產業鏈環節，進行成分股調整。復華中國5G通信ETF基金是追蹤該指數的績效表現，也是國內首檔追蹤中國5G指數的ETF，將是國內投資人掌握中國5G行業週期真正受益的通訊產業與個股最直接的管道。

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