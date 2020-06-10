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數位科技部正規劃中！科技部長吳政忠：今年科技預算增長「比較辛苦一點」

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▲科技部長吳政忠。（圖／記者楊絡懸攝）

▲科技部長吳政忠。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部長吳政忠10日上任來首度與媒體見面，他強調，一定會延續前任部長陳良基提出的政策，繼續深化台灣人工智慧（AI）布局與科技新創，同時推動、鼓勵年輕學者與研究人才等政策，包含愛因斯坦與哥倫布人才培育等，「這些本來就是國家必須要做到的！」

吳政忠說，目前的工作是盤整，包括計畫、人員是否已達到當初設定的目標，將會和科技部同仁一起完成。他從行政院轉任至科技部，了解到高達1200億元科技預算，使用最多的部會是科技部，將近用了400多億元預算；第二是中研院100多億元，接著依序為經濟部、衛福部、農委會，包括上游科技的研究，中、下游產業的對接等。

請繼續往下閱讀...

由於今年受疫情影響，總預算另編列一部份紓困預算，吳政忠表示，在這個前提下，科技預算增長情形「比較辛苦一點」，不過仍計畫跨部會整合進行，一起攜手共創台灣未來10年產業發展，如何幫國家賺取更多的外匯；因此，科技部爭取到的預算與額度，都會花費在刀口上，例如以科技管理的角度發揮最大的效用。

對於外界傳出將成立「數位科技部」，吳政忠提到，他已沒有行政院科技政委的職權，不過這符合總統蔡英文的政見，據悉，行政院也正在規劃中；他補充，AI不可能單獨成為一項產業，一定會結合於創新產業計畫裡，與5G、物聯網等連結，並納入數位科技與新創。

吳政忠指出，2020年網路發展仍不夠先進，目前僅是人與人之間連線和溝通「感覺起來很快」，但事實上，未來5G、6G上路後，就會進入「人與萬物」隨時連結的時代，他相當看好未來通訊與醫療產業合作，同時結合台灣健保資料發展「精準醫療」的機會。

至於電信，吳政忠認為電信將與網路連在一起，當5G進來，有線電視即與網路結合，再用數位匯流工具作分類，電視、網路、廣播等數位將串在一起，而這也是行政院正在做的布局，新的科技將持續出來，網路也會有新的突破。

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