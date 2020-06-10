影／拒當後新冠時代「最慘畢業生」　理財專家祭新鮮人自救秘笈：投資自己最重要

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球，使今年的畢業生初入職場即碰上10年來最大的經濟衰退。《雲端最有錢》節目今（10）日邀請到華爾街操盤手闕又上、旅遊理財部落客蕾咪及財經專家邱敏寬一同討論，向「新冠時代」職場新鮮人提供自救秘笈，並加速存到「第一桶金」。

闕又上表示，自己出社會後的第一份工作是看報紙找的，當初鎖定的職缺為業務員，因為業務員可「自己決定自己的薪水」。他建議新鮮人，初入職場不要太在乎薪水，並於頭1、2年開始慢慢朝向自己的興趣發展，「一但你開始發展，（薪水）會快速拉開的。」

蕾咪則建議年輕人一開始一定要先投資自己。她指出，自己初入職場時便發現薪資與研究所畢業的同仁有一定差距，為此她進一步攻讀研究所，並申請教育部的學海築夢計畫赴海外實習，回國後便進入美商新思科技就職，「底薪就成長了3倍，還不包括分紅。」後來轉職自由工作者，重新學習數位行銷及創業，薪資又成長了3倍。

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蕾咪指出，自己的薪資能「每3年成長3倍」最主要的秘笈就是累積專業能力。她建議年輕人先清點自己的能力清單，並進修使自己變強，「我在就學期間就會去看104人力銀行，看我的Dream Job的職務描述與它所需要的能力，在學期間就盡量把它培養出來，等到開始找工作時，就已經準備好了。」

邱敏寬表示，自己的第一份工作是透過高普考管道進入銀行體系就職，「結果到第二年就吐了」，竟然要做18年才升到比辦事員大一級的組長。他指出，自己的第一桶金真的是靠省吃儉用存出來的，「但我這第一桶金來得快去得也快，」邱寬敏強調，錯誤的投資比亂買還可怕，「我的第一桶金成長10倍變成10桶，可是在民國89年『蹦』一下，10桶全炸掉了。」

闕又上也分享了自己存第一桶金的哲學，主要靠4個方案：加強專業訓練、經營副業、節約勤儉與創業。蕾咪則祭出自己的存錢策略「三個信封存錢法」，將自己的錢按順序分為投資、儲蓄及生活費3個部分。她指出，雖然方法很常見，但很多人搞錯了順序，把生活費剩下的拿來儲蓄，再把儲蓄剩的拿來投資，「這樣就會留不住錢。」

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