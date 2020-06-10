首爾疫情史上最慘！　「連爆7起群聚感染」平均日增本土病例創新高

▲ 5日周五晚上的首爾弘大街頭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情4月底一度穩定，未料梨泰院夜店發生大規模群聚，接著又有物流中心、教會、桌球館等零星群聚感染事件同時爆發，導致近一周來首爾本土傳播狀況來到史上最糟，平均日增本土病例刷新3月九老區客服中心群聚事件寫下的最高紀錄。

根據《韓聯社》，自7日往前推算一周平均日增本土病例數為18.9例，8日攀升至19.3例，連續2天超過3月14日的最高紀錄17.0例，顯示首爾疫情來到史上最高峰。接受隔離治療的住院病例也急遽增加，即將到達最高點。

在首爾住院中的確診患者人數截至10日上午10時共359人，包括境外移入及本土傳播個案，已經相當接近境外移入個案大爆發時期4月5日的最高紀錄408人。考慮到近期確診病例不斷增加，隔離治療患者人數料將持續上升。

首爾住院確診者數3月中旬至4月下旬皆高於200例人，此後一度低於200，5月下旬後再度超過 ，近來快速上升。3月至4月間境外移入個案比例較高，近來的確診者則大多為本土病例。

南韓防疫當局4月1日起要求所有入境者接受隔離，此後境外移入個案取得控制，確診病例自4月中便穩定維持在少數。但近來受到梨泰院夜店、直銷業者RichWay、Coupang富川物流中心、首都圈開拓教會、首爾陽川區運動設施、SJ投資公司客服中心、仁川某家族群聚感染影響，感染途徑不明的確診者比例也增加。首爾市基本傳染數自5月2日至今皆高於1，代表病毒仍在擴散。

除了首爾市內，包圍首爾的京畿道疫情也不樂觀。京畿道一周平均日增本土病例數5月下旬突破10例，至今沒有明顯減緩，本月2日一度達到14.0例，逼近3月19日的最高紀錄15.9例。

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