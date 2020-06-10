中華電5G體驗公車上路！全台首發搶先體驗網速　搭車地點跟時間在這裡

▲中華電信於信義計畫區推出5G試驗公車。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G商轉在即，電信老大哥中華電今（10）日在台北信義計畫區推出5G體驗公車，將5G創新應用體驗落地；且值得注意的是，這次推出的5G體驗公車一般民眾也可搭乘，只要在6/11～7/2為期三週的時間內，前往台北信義計畫區、並在特定的時間內搭乘即可。

在這次的5G體驗公車上，民眾可以體驗到5G移動8K影視的新視覺體驗；另外在公車上也特別使用三星Galaxy S20 5G手機進行Speed Test測速，以滿足體驗乘客對於5G高速的期待與好奇。

請繼續往下閱讀...

▼中華電信行動分公司總經理陳明仕現場測速中華電的5G網速有多快。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，中華電這次也特別與艾斯移動開發的Mobii App來進行公車體驗，民眾透過App取得乘車碼上車後，即可享有特定店家的禮包優惠，在車上也可進行AR導覽服務。

有趣的是，這次推出的5G體驗公車也結合了防疫概念，乘客在上車後可使用行動POS機全自動量測額溫，且將透過AI影像辨識進行乘車人員是否有配戴口罩的辨識。

▼若要搭乘中華電信的5G試驗公車需配戴口罩，民眾上車時AI系統將會針對是否有配戴口罩進行辨識。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，中華電旗下子公司勤崴國際的車聯網技術，這次也結合5G公車當中；其可透過360度智慧監控車輛安全，並且連線遠端監控平台即時回報異狀。

且監控系統還能同時監控駕駛人是否有進食、吸菸，甚至是疲勞駕駛、注意力不集中的狀況，提供安全的乘車環境。

這次的5G體驗公車，開放時間為6/11～7/2，每日發車時間為14:20至20:40，週末假日則會延長至晚間21:20，乘車地點分別於捷運市政府，以及捷運台北101/世貿站。

►不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣