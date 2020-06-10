台糖總經理管道一提前退休　副總王國禧陞任接棒

▲國營事業台糖今（10）日宣佈最新人事，台糖總經理管道一提前退休。（圖／台糖提供）

記者林淑慧／台北報導

國營事業台糖今（10）日宣佈最新人事，台糖總經理管道一提前退休，行政院已核定其遺缺由副總王國禧陞任，而台糖也將在11日召開股東會，由於今年將改選董總，屆時可望順利通過並重新指派。

台糖副總王國禧為台大農化博士，歷任台糖研究所所長、台糖生物科技事業部副執行長兼代執行長。

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▲國營事業台糖今（10）日宣佈最新人事，台糖副總王國禧陞任總經理一職。（圖／台糖提供）

台糖為國營事業中土地最多者，肩負不少政策任務，像立委賴瑞隆等要求台糖於疫情期間，加強電商網購行銷，也將是王國禧上任後的主要任務之一。

台糖表示，疫情期間網購業績較去年同期成長約六成，今年也將開發手機版本的網購平台，力拚全年電商業績能翻倍成長。

行政院拍板加碼紓困方案，依據經濟部規劃，國營事業租地與工業園區費用減收緩繳，企業可緩繳一年或減租二成，減租期限為期半年，以減輕企業負擔渡過這「疫」關；影響所及，台糖配合紓困所減少的租金收入約5.4億元收入，經協商後決議減列3億租金收入。

依據財報，台糖公司今年3月單月稅前淨利1.9億元，第一季稅前淨利2.29億元，台糖說明主要是認列營建毛利所致。

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