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企業掀起倒閉潮！　中信銀提2大觀察指標洩警訊

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▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲企業倒閉大潮下的投資思維，中信銀行建議，拉長投資期間，提高正報酬機率。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，金融市場恐慌情緒已有所淡化，歐美也陸續解除封城，但企業倒閉或申請破產保護等消息卻持續傳出。中信銀行表示，除了觀察企業獲利動能與財務體質之外，景氣循環與產業動向也是判別指標，建議拉長投資期間，提高正報酬機率。

美國高收益債市違約率從1年前的1%左右升至目前的5.7%，另外國際信評機構標準普爾（S&P Global）預估今年違約率將上看10%。以2008年全球金融海嘯為例，美國高收益債券發債企業獲利年減逾3成，並推升財務槓桿走升至超過4倍的水準。

請繼續往下閱讀...

另從2007年美國當地銀行放貸標準已由鬆轉緊，美國銀行同樣預估今年成熟國家高收債企業獲利動能將年減3成以上，推升財務槓桿比例至6倍之多，去年第3季起，再度出現銀行放貸標準轉緊，若銀行採雨天收傘，將成為高槓桿企業的壓力。

2008年相異之處在於過去10年的低利環境讓許多企業傾向進入債券市場，取得低成本資金，美國投資級債市規模已是2007年時的3倍；高收債市雖然規模較小，但根據估算，今年到期的成熟市場高收債規模約1,600億美元，佔整體指數比例達7.4%，若市場對該企業財務體質有疑慮，或無法進入市場發債，可能導致企業引發違約事件。

中信銀行認為，未來發展將取決於經濟活動恢復速度，2008年面臨信貸泡沫化引發金融體系崩壞、流動性凍結、現金為王等現象，目前為止，全球銀行系統性風險爆發可能性低，經歷2008年後，全球決策者今年採取更及時的因應政策，短短1個月內暫緩資金流動性緊縮問題，債券初級市場也逐步回復動能，對計畫從債市籌措資金的企業相當正向。

新興市場債券中，中信銀行研究發現，新興國家企業信用循環情形與美國大致相似，但新興高收債券違約率實低於美國。據歷史經驗，新興國家企業違約多發生於主權債務危機高漲時期，如1997年亞洲金融風暴，2001年至2003年俄羅斯與拉丁美洲危機，且與銀行系統性風險、匯率及債務危機有關。

雖然阿根廷今年5月底再次爆發違約事件，部分邊陲小國向國際貨幣基金組織（IMF）求援急迫，但占比極低，影響有限，墨西哥、印尼及南非等新興國家整體主權債務占國內生產毛額（GDP）比重仍處於50%左右，違約可能性不高。

目前美國高收債券違約主要集中於能源業，截至今年4月指標，未來12個月平均違約率達18.6%，低迷油價主導美國高收債指數走勢，若油價站穩每桶30美元以上，長期布局能源高收債券，風險應能有所降低。新興國家能源及原物料產業，財務體質自2015年以來普遍改善，現金及利息保障倍數高，財務槓桿也多下滑，缺點是債券價格易隨商品價格大幅震盪，因此當賤售比率指標開始回落，長期投資價值將醞釀浮現。

避免企業違約陷阱，中信銀行建議，除了觀察個別企業獲利動能及財務體質外，景氣循環與產業動向也為觀察指標，如美國科技及健護醫療高收債財務槓桿穩定，過去20年均值分別約3.2倍及3.6倍，低於整體平均高收債的4.1倍；新興國家民生消費、電信產業與景氣連動性低，但毛利率高、現金流穩定的特色，為短線相對穩健標的。此外，違約率攀升初期，高收債市有不小的跌價風險，但若於違約率攀升時採長線投資，將投資期間拉長至1年以上，正報酬機率相對較高。

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