公股銀首家三倍券優惠出爐　兆豐銀祭4大「免跳車」好禮　回饋高達37%

▲兆豐信用卡綁振興券，可獲得可愛的環保杯袋。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券即將在7月開始發放，銀行摩拳擦掌準備搶攻商機，兆豐銀率先各公股銀行將推出四大刷卡優惠，7月15日起民眾只要至兆豐官網登錄綁定信用卡，今年底前累積刷滿3000元，不僅可獲得2000元回饋，還可額外再享四重優惠，疊加回饋最高可達37%。

假使若抽中全額返現，有機會免花半毛錢，兆豐要讓民眾上車後一路坐好坐滿，不必跳車重找優惠。

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好康一：刷滿3000送超萌「Taiwan Bar環保杯袋」，挺振興更挺台灣文創。

好康二：所有旅遊通路刷滿6千回饋6%；滿666再抽最高6萬6666元旅遊刷卡金返現。

好康三：三大聯名卡到門市刷滿3000最高送360元，包括聖德科斯聯名卡、生活工場聯名卡及美福聯名卡皆享優惠。

好康四：利用兆豐e秒刷當月刷滿5000送「Taiwan Bar環保杯袋」；刷滿2萬送「Taiwan Bar 20吋登機箱」。

民營銀行則率先公布，台新銀行推出超優回饋優惠，針對原有客戶只要綁定信用卡刷滿3000元，除了拿到政府2000元外，還可多享10%回饋，至於新戶則可獲得1000元刷卡金，等於銀行幫你出1000元。