台指期漲百點　分析師：接近上方壓力、持多單者可逐步減碼

▲台指期6月10日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（10）日開盤上漲38點，來到11,634點，早盤在一度翻黑後跌幅收斂，一路攻破11700關卡，接著就維持在高點震盪，終場以11,706點作收，上漲100點，與現貨相較，逆價差14.16點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，近期的盤勢都還是維持偏多的情況，前兩天在站上11500點時有略作震盪整理，不過目前看起來還是慢慢往上墊高，不少人也擔心接下來是否會出現回檔情況，因此接下來可以觀察量能的部分，首先若是要出現一個比較大的修正的話，量能應該會出現失控的表現，也就是會出現異常的增量或減量，出現這種情況才會判斷為多頭結束，即將有大幅修正的跡象。

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另外，廖恩平也提到，目前上檔壓力就落在1月30日當時的跳空缺口，接下來只要越靠近這個缺口下緣，壓力就會越大，雖然目前已經靠近不過還是有一點上漲空間，因此預估接下來還是會呈現慢慢震盪墊高的走勢。

最後，廖恩平也提醒，最近這兩天上漲空間逐漸減緩，因此這樣緩步上漲的情況也會拉長時間，投資人在這段時間會比較難以操作，因此建議已經持有多單的人可以在慢慢往上的過程中，開始逐筆減碼，至於尚未進場的投資人可再觀察看看等待出現較大的波動時再進場。

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