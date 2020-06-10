南韓政府震怒！脫北團體「破壞和平」慘遭註銷：將空飄百萬張傳單

▲南韓政府震怒，依法控告脫北者團體威脅兩韓和平。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府真的震怒了！北韓（朝鮮）金與正怒斥脫北者團體「空飄傳單」等行為，下達指令切斷所有與南韓的聯繫管道；對此南韓統一部10日表示，已告發「自由北韓運動聯盟」等2個脫北者公民團體違反《南北交流協力法》，並決定撤銷政府所頒發的法人設力許可。

《韓聯社》指出，被告發的2個公民團體，分別是脫北者朴尚學（박상학）所率領的「自由北韓運動聯盟」，以及其弟弟朴柾梧（박정오，音譯）所成立的「巨泉」（큰샘）。

脫北者空飄傳單成為近日招致兩韓關係轉趨緊張的關鍵，然而朴柾梧8日仍帶領巨泉、自由北韓運動聯盟的成員至仁川江華島主導活動，企圖將白米裝進寶特瓶內投海，藉海流漂至北韓，遭當地居民出面強力反對，活動最後以失敗告終。

南韓統一部表示，「這2個公民團體對北韓空飄傳單、海漂寶特瓶等行為，已違反交流協力法的相關規定，且上述行為與兩韓元首峰會所簽訂的協議內容互相衝突，不僅造成南北韓對立，還威脅交界地帶居民的生命、財產安全，已嚴重侵害公益。」

▲脫北者團體預告，6月25日將空飄百萬張傳單至北韓。（圖／達志影像／美聯社）

根據《南北交流協力法》第13條規定，對北韓輸出物品前，須獲得南韓統一部事先同意；不過南韓政府長期以來默許（對北韓）空飄傳單，並未將傳單定義為需要事先獲准的物品，此次南韓統一部大動作告發脫北者團體，預計將引起不小爭議。

據悉，朴尚學帶領自由北韓運動聯盟，5月31日對北韓空飄大型氣球，裡面除裝有辱罵北韓金氏體制的文宣，還裝有筆記本、紙鈔、記憶卡等，被視為造成此次兩韓緊張局面的開端，該團體透過媒體向大眾預告6月25日，即韓戰70週年，將再次對北韓空飄100萬張傳單。

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