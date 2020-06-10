率先發現川崎病！日本醫師川崎富作逝世　享耆壽95歲

▲ 川崎富作博士（中）於2005年第8屆國際川崎病研討會上。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社東京10日綜合外電報導

不明原因造成全身血管發炎的「川崎病」發現人、日本非營利組織日本川崎病研究中心名譽理事長川崎富作，今天傳出5日因衰老死亡，享耆壽95歲。

日本讀賣新聞報導，家人已完成葬禮，之後預訂將舉行追思會。

川崎富作1925年出生於東京都，1948年畢業於千葉醫科大學臨時附屬醫學專門部（現在的千葉大學醫學部），1961年在日本紅十字會中央醫院（現在的日本紅十字會醫療中心）服務時，診治到一名出現連日高燒及眼睛充血等不常見症狀的孩童。

川崎富作隔年接連碰到出現類似症狀的患者，連年蒐集這些病例後，1967年時發表在學術刊物上，備受醫界關注；之後在日本全國收到相同病例報告，之後這種疾病在國際上通稱「川崎病」（Kawasaki disease）。

最近歐美有孩童確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），結果出現類似「川崎病」的症狀，讓「川崎病」受到關注。

川崎富作1973年就任日本紅十字會醫療中心小兒科主任，1990年退休後在東京都千代田區成立日本川崎病研究中心前身，接受患者及家人電話諮詢。

川崎富作1991年獲得日本學士院賞，2006年也獲得日本小兒科學會賞。（譯者：黃名璽／核稿：蔡佳敏）