瞄準社群、網紅電商崛起　全家斥資10億跨界搶攻個人賣場商機

▲全家便利商店今（10）日宣佈推出賣家開店平台，提供多元化、零成本開店方案，瞄準社群、網紅電商客群搶市。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

超商業積極搶攻個人賣家商機！全家便利商店今（10）日宣佈斥資10億推出賣家開店平台，集結開店平台優勢，同時彙整後端平台支援，提供多元化、零成本開店方案，瞄準社群、網紅電商客群，以期打造一條龍服務的賣家生態圈。

依據財團法人商業發展研究所調查分析，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%，讓物流、超商業者紛紛搶攻物流市場大餅，除了全家推出「店到店」服務及好賣＋服務平台，統一超商也推出「賣貨便服務」，建構下單、出貨、付款、取貨一條龍式的物流體系，均鎖定個人賣家市場。

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▲全家便利商店今（10）日宣佈推出賣家開店平台，提供多元化、零成本開店方案，瞄準社群、網紅電商客群搶市。（圖／記者湯興漢攝）

全家便利商店去年八月推出好賣＋服務平台，賣家、賣場數及交易筆數都有突破性成長，為助小賣家升級改造，同時響應政府政策，全新推出賣家開店平台，提供多元化、零成本開店方案。

全家主管表示，「好開店」、「開店＋」主打LINE好友圈、臉書社團、直播頻道上的小賣家，滿足運營階段不同的開店需求，從基礎的金流、物流、資訊流整合服務外，到三分鐘品牌官網建置、CRM經營分析、行銷活動模組等功能一應俱全，更祭出免租金、免成交手續費等優惠，預計三年將助攻1萬家商家，補助總價值高達10億元。

依據統計，全家去年推出「好賣+」C2C電商平台以來，不到一年共吸引12萬賣家、開設超過30萬個賣場；全家表示，後疫情時代進一步加溫網購市場，預估「好開店」、「好店＋」雙平台上線後，三大自有平台EC件比例可望從現有的占整體一成比重，一舉提升至三成比重。



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