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金與正受挫崩潰？專家分析北韓「要不到糖吃」...只好拿脫北者開刀

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▲▼北韓連日來動員人民，發起聲討南韓、脫北者的示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓連日來動員人民，發起聲討南韓、脫北者的示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局連日來強硬舉措不斷，不但大肆批評脫北者空飄傳單，甚至以此為由切斷所有兩韓聯繫頻道。南韓戰略專家金峻亨（김준형）認為，北韓一連串的舉措，只是突顯金氏政權發展經濟的「挫折感」；他分析，北韓政府只是想藉「空飄傳單」一事宣洩對美國、南韓的不滿。而脫北者出身的國會議員太救民（태구민，即太永浩）則認為，北韓當局連日來的舉措是金正恩事先打好的如意算盤，「空飄傳單」只是用來起義的名份。

曾擔任韓半島和平論壇外交研究中心長、現任南韓國立外交院院長的金峻亨在CBS廣播時事節目《金賢貞的新聞秀》表示，空飄傳單問題雖會影響兩韓關係，但並不是問題癥結點所在，「北韓去年底就對外強調『自力更生』，期盼帶領居民拼經濟、突圍聯合國的經濟制裁，然而卻意外碰上新冠肺炎全球大流行，在封鎖朝中邊境後，經濟更加蕭條，使得原本對美國、南韓的期待，瞬間轉化為憤怒與不滿。」

金峻亨分析，「他們（北韓）雖知道我國政府（南韓）處境變得更加難堪，卻可能無力主導大局發展。原因在於雖然北韓經濟還不至於到危機、甚至崩盤的地步，然而只要時間一久，定會更加艱難。且他們也深知若持續挑釁，可能會打破原本穩定的局勢，使兩韓關係回到2017年以前，那麼兩年來所做的努力將化為泡影，其實北韓政府也不願如此。」

▲▼當選南韓國會議員的脫北者，太救民（圖／路透社）

▲太救民認為，金正恩早就有全盤性的計劃。（圖／路透社）

先前曾斷言金正恩病危、死亡的脫北者出身國會議員太救民（未來統合黨籍），也在臉書上分析局勢。他表示，去年2月河內川金二會破局後，金正恩在去年4月的施政演說，以及去年12月與今年5月的勞動黨權緣會議上，皆提及增強「核武威懾力」，整串過程可說是北韓戰略的一環。

太救民引用電影《寄生上流》的臺詞，「金正恩早已有全盤性的計劃，只是為了實現計劃，需要先謀求名份，而偏偏卑鄙的金正恩將矛頭指向了最可憐、無辜的脫北者。」

太救民認為，北韓政府在需要南韓援助時，一口一聲「我們民族」、「偉大的同胞」；然而平時卻視南韓為「敵人」。他同時呼籲南韓政府，對北韓應一貫維持強硬態度，不需要為了迎合、取悅北韓而立法禁止空飄傳單，「就算我們（南韓）和美國政府答應北韓的要求，美中矛盾仍不會因此減緩。」

►南韓政府震怒！脫北團體「破壞和平」慘遭註銷：將空飄百萬張傳單

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