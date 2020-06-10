QS世界大學排名公布！台大第66創史上新佳　北科大首度列入前500大

▲台灣大學。（資料照／記者張一中攝）

記者丁維瑀／綜合報導

2021年度世界大學排行於10日公布，由英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds進行評比。台灣方面，只有排名第66名的台灣大學擠入全球一百大，台大去年為69名，這次表現成為史上最佳。另一方面，台北科技大學名列488名，為北科大首度進入世界500大。

QS評比項目包括學術聲望、論文影響力、師生占比等，美國大學就拿下前四名，第一名為麻省理工學院，接下來第二至第五名分別為史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、牛津大學。亞洲方面，新加坡國立大學第11名，中國清華大學第15名創下歷史新高，香港大學拿下22名，中國的北京大學為第23名，日本東京大學則為第24名。

▲台灣排名。（圖／翻攝自QS Top Universities）

值得注意的是，台大、北科大在今年的排名名次都有提高，台大第66名，北科大第488名，另外清華大學第168名、成功大學234名、交通大學240名、台灣科技大學267名、陽明大學298名、師範大學331名、台北醫學大學387名、中山大學416名、中央大學465名、長庚大學493名。500名到1000名之間，依序則有政治大學（581到590間）、中興大學（601到650間）、高雄醫學大學（701到750間）與中正大學（801到1000間）。

另外，麻省理工學院突破紀錄，連續第9年被評為世界最佳大學。英國拿下第一的為牛津大學，不過下滑至第5名，至於其競爭者劍橋大學則排名第7。

美國上榜的153所大學中，其中有112所排名下降，僅34所名次上升，主要是因為QS衡量學術地位與研究影響的方面相對減少。而在歐洲方面，最佳的為排名第6的蘇黎世聯邦理工大學。

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